Liga MX Chivas celebra su 120 aniversario y así fue el mensaje de Amaury Vergara El dueño del Rebaño sorprendió con este mensaje en redes sociales a primera hora del viernes 8 de mayo.

Video Chivas cumple 120 años y Amaury Vergara lo celebra a primera hora

Chivas de Guadalajara celebra este 8 de mayo su 120 aniversario y como parte de los festejos, días atrás dio a conocer una edición especial de su playera con un diseño retro en el que retomó la C del Centenario del club y las tradicionales franjas rojas y blancas.

Fue en el primer instante de este viernes que el ahora dueño del club, Amaury Vergara, lanzó un menaje de felicitación por el aniversario del Rebaño Sagrado, luego de que su padre, Jorge Vergara (q.e.p.d.), lo comprara en 2003.

PUBLICIDAD

El equipo, fundado en 1906, se creó bajó el nombre de Union Football Club por el belga Edgar Everaert, el primer nombre del equipo; el primer partido lo tuvo contra Gimnasio Atlético Occidental. El cambio de nombre a Guadalajara se dio en febrero de 1908, así como la implementación de las franjas rojas y blancas, los colores tomados de la ciudad de Brujas, Bélgica.

“Te amo, @Chivas. Felices 120 años de orgullo, legado, tradición y grandeza”, publicó Amaury Vergara en su cuenta personal de X a primera hora de este viernes 8 de mayo, cuando se conmemora el 120 aniversario del club.

Cabe recodar que a Chivas, tal como se le conoce por contar con sólo jugadores mexicanos, lo hizo a partir de la temporada 1943-1944 con su ingreso al profesionalismo, pues antes contaba con jugadores de España, Francia, por supuesto de Bélgica y, claro, México; se lee en parte de la historia del equipo en la página oficial del conjunto rojiblanco.

¿CUÁNDO NACE EL MOTE DE CHIVAS EN EL CLUB DEL GUADALAJARA, A 120 AÑOS DE SU FUNDACIÓN?

El apodo de Chivas también llegó más tarde; fue en septiembre de 1948 cuando el periódico El Informador encabezó: “Jugaron a las carreras y ganaron las ‘Chivas’ uno a cero”, luego de un partido ante Tampico. El mote sirvió como burla por parte de seguidores del Atlas, pero más tarde se transformó y se portó con orgullo.

Chivas tiene 12 títulos de Liga desde la época profesional y 10 subcampeonatos; suma cuatro de ocho copas, siete Campeón de Campeones y una Supercopa; a nivel internacional cuenta con dos Liga de Campeones de la Concacaf (hoy conocida como Champions Cup); y un subcampeonato en la Copa Libertadores.

PUBLICIDAD