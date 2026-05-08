Liga MX Henry Martín reacciona a queja de Pumas y se dice sorprendido: "No lo compartimos" El delantero se refirió a la queja por la polémica ocurrida en la ida del Clásico Capitalino y aseguró que no la comparten, pues no creen haber sacado ventaja de la situación.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Pumas vs. América: Henry Martín sorprende con su respuesta sobre queja de la UNAM por alineación

El delantero de América, Henry Martín, opinó sobre la queja de Pumas por alineación indebida en la ida del Clásico Capitalino y que terminó por desestimar la Comisión Disciplinaria y se dijo sorprendio por lo que consideró un intento de ganar po metodos "extraños".

"Sorprende la situación como se da. Sorprende que meta una queja por eso e intentar ganar el partido por medios extraños. No lo compartimos porque nosotros jugamos y nos matamos para obtener el resultado. Creo que no sacamos ventaja alguna de esta situación", expresó en conferencia de prensa.

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HAY TRANQUILIDAD EN AMÉRICA POR EL RESULTADO

El America recibió la visita del dueño, Emilio Azcárraga y Henry Martín destacó que se le vio bastante tranquilo por lo que hizo el equipo el fin de semana pasado.

"Platicamos y el vio el entrenamiento y se quedó bastante tranquilo al ver la entrega. Nos ayudó muchísimo que el partido terminara de la forma en que terminó. No hay necesidad de decirle a Emilio la situación porque el lo vio con nosotros. Dijo que está bastante tranquilo", comentó el jugador.

Henry, quien ya está recuperado completamente de su lesión, aseguró que está consicente que en América siempre existirá presión, pero se encuentran acostumbrados por lo que lo tomó con cierta ventaja al señalar que el esfuerzo aumenta en esas condiciones.