Liga MX Tigres vs. Chivas ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado de ida Cuartos de Final Clausura 2026 La Franja lo dio a conocer a través de sus redes sociales en el que deseó éxito a los jugadores.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Gran recibimiento a Tigres para duelo ante Chivas en la Liguilla

Tigres recibirá a Chivas en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, el partido se disputará en la cancha del Estadio Universitario.

El último encuentro entre ambas escuadras fue en el torneo regular, en el Volcán, ahí los felinos golearon a los de Guadalajara.

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Las acciones del partido

¡Gol de Chivas! Ricardo Marín hace el primer gol de la noche

¡Tigres llega con peligro! Aguirre remata en el área y Whalley detiene

¡Atajada de Whalley! Juan Brunetta cobra el tiro libre y lo sacan

¡Gol de Tigres! Jesús Angulo empata el juego con el remate de cabeza

¡Gol de Tigres! Juan Brunetta hace un golazo de media tijera