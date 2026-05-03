Liga MX América vs. Pumas | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Cuartos de Final del Clausura 2026 Las Águilas buscan aprovechar su localía frente al conjunto universitario.

Video ¡Uriel Antuna le clava el segundo gol al América en Cuartos de Final!

América recibe en la cancha del estadio Banorte a los Pumas en el juego de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas se metieron a la liguilla en la octava posición del torneo al sumar 25 puntos, por su parte, los Universitarios amarraron el l iderato general en la última jornada al llegar a 36 unidades en la campaña regular.

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En el juego de ida las Águilas buscarán aprovechar su localía ya que, debido a la posición de la tabla, el conjunto del América necesita ganar forzosamente la serie, mientras que a Pumas le basta el empate en el global para seguir con vida.

SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL PARTIDO ENTRE AMÉRICA Y PUMAS DE CUARTOS DE FINAL

'OSOTE' DEL SHOCKER

América tuvo la oportunidad de empatar el juego, pero Miguel Vázquez falló de forma increíble dentro del área.

ERROR DE COTA Y PUMAS RECUPERA LA VENTAJA

A cierre de la primera parte, Uriel Antuna puso el 1-2 de los Universitarios.

EL POSTE LE QUITA EL GOL A ZENDEJAS

A los 22 minutos Alejandro Zendejas sacó un tremendo fogonazo, pero el balón se estrelló en el travesaño evitando el 2-1.

Video ¡Alejandro Zendejas estrella en el poste lo que iba a ser un golazo a Pumas!

AMÉRICA DESPIERTA Y EMPATA EL JUEGO

Violante definió dentro del área para vencer a Navas y poner el 1-1 en el marcador.

Video ¡Isaías Violante pone el empate de Pumas vs. América con este golazo!

PUMAS YA LE GANA AL AMÉRICA

A los 5 minutos, Juninho Vieira aprovechó un error de las Águilas y pone el 0-1 en el Banorte.