América vs. Pumas | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Cuartos de Final del Clausura 2026
Las Águilas buscan aprovechar su localía frente al conjunto universitario.
América recibe en la cancha del estadio Banorte a los Pumas en el juego de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX.
Las Águilas se metieron a la liguilla en la octava posición del torneo al sumar 25 puntos, por su parte, los Universitarios amarraron el l iderato general en la última jornada al llegar a 36 unidades en la campaña regular.
En el juego de ida las Águilas buscarán aprovechar su localía ya que, debido a la posición de la tabla, el conjunto del América necesita ganar forzosamente la serie, mientras que a Pumas le basta el empate en el global para seguir con vida.
SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL PARTIDO ENTRE AMÉRICA Y PUMAS DE CUARTOS DE FINAL
'OSOTE' DEL SHOCKER
América tuvo la oportunidad de empatar el juego, pero Miguel Vázquez falló de forma increíble dentro del área.
ERROR DE COTA Y PUMAS RECUPERA LA VENTAJA
A cierre de la primera parte, Uriel Antuna puso el 1-2 de los Universitarios.
EL POSTE LE QUITA EL GOL A ZENDEJAS
A los 22 minutos Alejandro Zendejas sacó un tremendo fogonazo, pero el balón se estrelló en el travesaño evitando el 2-1.
AMÉRICA DESPIERTA Y EMPATA EL JUEGO
Violante definió dentro del área para vencer a Navas y poner el 1-1 en el marcador.
PUMAS YA LE GANA AL AMÉRICA
A los 5 minutos, Juninho Vieira aprovechó un error de las Águilas y pone el 0-1 en el Banorte.