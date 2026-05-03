    Liga MX

    América vs. Pumas | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Cuartos de Final del Clausura 2026

    Las Águilas buscan aprovechar su localía frente al conjunto universitario.

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Uriel Antuna le clava el segundo gol al América en Cuartos de Final!

    América recibe en la cancha del estadio Banorte a los Pumas en el juego de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Las Águilas se metieron a la liguilla en la octava posición del torneo al sumar 25 puntos, por su parte, los Universitarios amarraron el l iderato general en la última jornada al llegar a 36 unidades en la campaña regular.

    PUBLICIDAD

    En el juego de ida las Águilas buscarán aprovechar su localía ya que, debido a la posición de la tabla, el conjunto del América necesita ganar forzosamente la serie, mientras que a Pumas le basta el empate en el global para seguir con vida.

    SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL PARTIDO ENTRE AMÉRICA Y PUMAS DE CUARTOS DE FINAL

    Más sobre Liga MX

    El efusivo festejo de Efraín Juárez tras el gol de Pumas vs. América
    1 mins

    El efusivo festejo de Efraín Juárez tras el gol de Pumas vs. América

    Liga MX
    Se confirma la baja de Brian Rodríguez con el América
    1:09

    Se confirma la baja de Brian Rodríguez con el América

    Liga MX
    ¡EN VIVO! América vs. Pumas: Seguimiento a Alejandro Zendejas
    Liga MX
    ¡EN VIVO! América vs. Pumas: Seguimiento a Efraín Juárez
    Liga MX
    Brian Rodríguez es baja para el partido América vs. Pumas de Cuartos de Final
    1 mins

    Brian Rodríguez es baja para el partido América vs. Pumas de Cuartos de Final

    Liga MX
    América vs. Pumas EN VIVO Cuartos de Final Ida Liga MX: ¡Gol de las Águilas!
    49 Historias
    Liveblog

    América vs. Pumas EN VIVO Cuartos de Final Ida Liga MX: ¡Gol de las Águilas!

    Liga MX
    Jesús Orozco Chiquete se hace de palabras con aficionado en el Atlas vs. Cruz Azul
    1 mins

    Jesús Orozco Chiquete se hace de palabras con aficionado en el Atlas vs. Cruz Azul

    Liga MX
    América vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026
    2 mins

    América vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026
    1 mins

    Toluca vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul presentará queja por el arbitraje tras triunfo ante Atlas
    1 mins

    Cruz Azul presentará queja por el arbitraje tras triunfo ante Atlas

    Liga MX

    'OSOTE' DEL SHOCKER

    América tuvo la oportunidad de empatar el juego, pero Miguel Vázquez falló de forma increíble dentro del área.

    ERROR DE COTA Y PUMAS RECUPERA LA VENTAJA

    A cierre de la primera parte, Uriel Antuna puso el 1-2 de los Universitarios.

    EL POSTE LE QUITA EL GOL A ZENDEJAS

    A los 22 minutos Alejandro Zendejas sacó un tremendo fogonazo, pero el balón se estrelló en el travesaño evitando el 2-1.

    Video ¡Alejandro Zendejas estrella en el poste lo que iba a ser un golazo a Pumas!

    AMÉRICA DESPIERTA Y EMPATA EL JUEGO

    Violante definió dentro del área para vencer a Navas y poner el 1-1 en el marcador.

    Video ¡Isaías Violante pone el empate de Pumas vs. América con este golazo!

    PUMAS YA LE GANA AL AMÉRICA

    A los 5 minutos, Juninho Vieira aprovechó un error de las Águilas y pone el 0-1 en el Banorte.

    Video ¡Pumas madruga al América con gol al minuto 4 de Juninho!
    Relacionados:
    Liga MXAméricaPumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX