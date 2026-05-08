    Liga MX

    Monterrey tiene negociaciones avanzadas con el técnico Matías Almeyda

    El Pelado es la primera opción del cuadro regiomontano para tomar la dirección técnica del equipo de cara al Apertura 2026.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Rayados tiene como primer opción a Matías Almeyda para la dirección técnica

    Tras el nombrar a Dennis te Kloese como su nuevo presidente deportivo y a Walter Erviti como director deportivo, en Monterrey s iguen los movimientos a fin de lograr un cambio total de toda la estructura en la directiva.

    A fin de empezar a pensar desde ya en el Torneo Apertura 2026, este viernes la gente de Rayados ha desayunado, en Madrid, España, con Matías Almeyda a fin de que se convierta en su próximo director técnico.

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    De acuerdo a información de Diego Armando Medina, El Pelado es la opción número uno y la más adelantada para ser el nuevo estratega del Monterrey y comenzar ya a completar ese cambio total de estructura para La Pandilla a partir del Apertura 2026.

    Aunque el trato aún no está nada cerrado, sí está adelantado, donde ambas partes tienen esa voluntad y Almeyda tiene ganas de regresar al futbol mexicano, mismo que le gusta y le entusiasma el proyecto de Rayados y su protagonismo que siempre busca en los últimos años.

    En cuanto a lo deportivo, a los refuerzos, al análisis del plantel, han quedado de acuerdo, mañana tendrán una segunda reunión también en España para ya ver tema salarial, tema contractual, y si todo sale bien para el Monterrey, regresaría la directiva el próximo lunes a la Sultana del Norte, ya apalabrado y con acuerdo verbal con Matías Almeida.

    A pesar de que Matías Almeyda es la primera opción para el Monterrey, debido a que hasta el momento no hay acuerdo, también hay otras opciones en el caso de que las negociaciones con Almeyda este fin de semana no terminen avanzando.

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