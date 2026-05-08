Liga MX Arturo ‘Ponchito González’ asegura nadie creía en ellos en el Clausura 2026 El mediocampista dijo que sudarán y pelearán a muerte por superar los Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026 y negó que la ausencia de Erik Lira les beneficie.

Video Cruz Azul vs. Atlas: Ponchito González asegura nadie creía en ellos en el Clausura 2026

Uno de los goles de los Zorros fue de Alfonso Arturo Gozález, ‘Ponchito’ González, que dio vida al partido y encaminó un empate parcial en el segundo tiempo hasta el gol de Ebere, doblete de la noche, que le dio ventaja a los celestes en el marcador.

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“ Mucha gente no creía en nosotros, nosotros creímos en nosotros mismos, nos pusimos en este lugar, tenemos una oportunidad enorme de estar entre los primeros cuatro de esta liga y es bonito que lo hagamos con esfuerzo, sudor y vamos a pelearlo a muerto para hacerlo valer.

“Tenemos mucho por delante por ganar y lo tenemos que ver siendo muy positivos, fe de encarar este partido y estar entre los primeros cuatro”, señaló ‘Ponchito’ González en entrevista con Erick López para TUDN.

ERIK LIRA, ¿VENTAJA PARA ATLAS ANTE CRUZ AZUL EN LA LIGUILLA?

La ausencia de Erik Lira con Cruz Azul en esta Liguilla debido a su convocatoria con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 no representa algún tipo de ventaja para Atlas, así lo dejó en claro ‘Ponchito’ González de cara al partido de este sábado.

“Sí, es un equipo de muchos nombres que también tienen mucha calidad, tiene muy buen juego, pero más allá de enfocarnos en ellos hay que enfocarnos en nuestras fortalezas y en lo que tenemos que trabajar partido a partido.