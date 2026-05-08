Arturo ‘Ponchito González’ asegura nadie creía en ellos en el Clausura 2026
El mediocampista dijo que sudarán y pelearán a muerte por superar los Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026 y negó que la ausencia de Erik Lira les beneficie.
Cruz Azul vs. Atlas se juegan el pase a las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 con ventaja para La Máquina tras la ida de Cuartos de Final en la que se impuso 2-3 en el Estadio Jalisco el fin de semana pasado.
Uno de los goles de los Zorros fue de Alfonso Arturo Gozález, ‘Ponchito’ González, que dio vida al partido y encaminó un empate parcial en el segundo tiempo hasta el gol de Ebere, doblete de la noche, que le dio ventaja a los celestes en el marcador.
“ Mucha gente no creía en nosotros, nosotros creímos en nosotros mismos, nos pusimos en este lugar, tenemos una oportunidad enorme de estar entre los primeros cuatro de esta liga y es bonito que lo hagamos con esfuerzo, sudor y vamos a pelearlo a muerto para hacerlo valer.
“Tenemos mucho por delante por ganar y lo tenemos que ver siendo muy positivos, fe de encarar este partido y estar entre los primeros cuatro”, señaló ‘Ponchito’ González en entrevista con Erick López para TUDN.
ERIK LIRA, ¿VENTAJA PARA ATLAS ANTE CRUZ AZUL EN LA LIGUILLA?
La ausencia de Erik Lira con Cruz Azul en esta Liguilla debido a su convocatoria con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 no representa algún tipo de ventaja para Atlas, así lo dejó en claro ‘Ponchito’ González de cara al partido de este sábado.
“Sí, es un equipo de muchos nombres que también tienen mucha calidad, tiene muy buen juego, pero más allá de enfocarnos en ellos hay que enfocarnos en nuestras fortalezas y en lo que tenemos que trabajar partido a partido.
“Ahora vamos a encarar al mejor Cruz Azul en su casa y vamos a tratar de encontrar la mejor versión de nosotros y hacer el mejor partido para estar en Semifinales”, indicó ‘Ponchito’ González, quien pese en el arcador en los Cuartos de Final de ida pese a no ser titular.