Liga MX Oswaldo Sánchez celebra con orgullo el 120 aniversario de Chivas Oswaldo charló con TUDN sobre lo que representó ser parte de la historia del Rebaño Sagrado.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Chivas cumple 120 años y Amaury Vergara lo celebra a primera hora

En el marco del 120 aniversario del Club Deportivo Guadalajara, Oswaldo Sánchez habló con TUDN sobre lo que significó defender la camiseta rojiblanca y aseguró que formar parte de la institución fue uno de los mayores orgullos de su carrera.

El exportero vistió dos de las playeras más odiadas por la afición, Atlas y América. Pese a ello, recordó que desde niño soñaba con jugar en Chivas y confesó que ese deseo parecía imposible cuando lo compartía con la gente de su barrio.

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“Para mí, Chivas es un amor, es una pasión y es hasta una obsesión. Siempre tuve la ilusión de jugar en Chivas desde que estaba muy niño. Cuando les decía que quería ser futbolista profesional y jugar en Chivas, decían que estaba loco”, comentó.

La mística de Chivas y lo que representa en el futbol mexicano

Oswaldo aseguró que Chivas tiene una esencia distinta a cualquier otro club del país, comenzando por la tradición de jugar únicamente con futbolistas mexicanos.

El exseleccionado nacional mexicano también comparó la percepción que existe entre Chivas y otros clubes como América, resaltando el cariño que genera el Rebaño, incluso entre aficionados que apoyan a otros equipos.

“De entrada es un equipo diferente, con el solo hecho de jugar con puros mexicanos se avala lo que te digo. Creo que la diferencia, por ejemplo, con América, es que la gente que no le va al América lo odia y creo que, en el caso de Chivas, la gente que no le va a Chivas no lo odia. Porque son mexicanos, porque siempre buscan trascender, porque es el equipo del pueblo”, afirmó.

El recuerdo imborrable del título de 2006 ante Toluca

Uno de los momentos que recuerda con más cariño y que resulta especial fue el campeonato del Apertura 2006, cuando Chivas venció a Toluca allá en la Bombonera. Explicó que aquella coronación tuvo un significado especial debido al dolor que había dejado la final perdida anteriormente.