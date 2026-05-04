Liga MX Así se juega y puedes ver la Vuelta de Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 Esta es la agenda para los juegos que darán pases a las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026.

Video ¡Anótalos! Horarios y fechas de Cuartos de Final del Clausura 2026

Los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX tendrán su juegos de Vuelta el siguiente fin de semana para definir a los cuatro semifinalistas.

Salvo la serie del Pumas vs. América que finalizó con un espectacular empate 3-3, el resto tuvo un ganador, dos de visitante y solo un local supo aprovechar esa ventaja.

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Tigres derrotó 3-1 en casa a Chivas en el primer partido de estos Cuartos de Final, mientras que Cruz Azul logró un triunfo de 3-2 ante Atlas en el Estadio Jalisco y Pachuca de 1-0 contra Toluca en el Nemesio Diez.

En TUDN y ViX podrás disfrutar en su mayoría los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final y acá te decimos la agenda completa.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE VUELTA, CUARTOS DE FINAL DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



La actividad de estos partidos de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 comenzará el sábado 9 de mayo y terminará el domingo 10 de mayo.

Chivas vs. Tigres

El partido se llevará a cabo el sábado 9 de mayo a las 19:00 horas del Centro de México por Amazon Prime y a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos por Telemundo.



Cruz Azul vs. Atlas

El partido se llevará a cabo el sábado 9 de mayo a las 21:15 horas del Centro de México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; a las 23:15 horas ET, 22:15 horas CT y 20:15 horas PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.

Pachuca vs. Toluca

El partido se llevará a cabo el domingo 3 de mayo de abri a las 17:00 del Centro de México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX y a las 19:00 horas ET, 18:00 horas CT y 16:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

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Pumas vs. América