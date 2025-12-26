    Liga MX

    Daniel Aceves llega a Monterrey como refuerzo de Rayados y tiene su primera desilusión

    El defensor mexicano aterrizó en la Sultana del Norte tiró de esta manera las comparaciones con Serio Ramos y lamentó no compartir vestidor con él.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Suplente de Sergio Ramos? La respuesta de Daniel Aceves sorprende a todos

    Daniel Aceves llega a Monterrey para reportar como refuerzo de Rayados para la Liga MX Clausura 2026 y de inmediato empezaron posibles comparaciones con el español Sergio Ramos, quien estuvo en el equipo en 2025 pero se debió ir con las manos vacías en cuanto a títulos.

    El defensor mexicano de 24 años de edad se dijo ilusionado por llegar a un equipo de la jerarquía del Monterrey, pero lamentó que no alcanzara a compartir vestidor con el histórico central español Sergio Ramos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    De la gloria al infierno: La cantidad de fracasos del América en 2025
    3 mins

    De la gloria al infierno: La cantidad de fracasos del América en 2025

    Liga MX
    Liga MX: Jordan Carrillo es oficialmente nuevo refuerzo de Pumas para el Clausura 2026
    1 mins

    Liga MX: Jordan Carrillo es oficialmente nuevo refuerzo de Pumas para el Clausura 2026

    Liga MX
    ¿Efecto Messi? Los números que encienden debate entre Liga MX y MLS
    1 mins

    ¿Efecto Messi? Los números que encienden debate entre Liga MX y MLS

    Liga MX
    Hay principio de acuerdo entre Monterrey y FC Cincinnati por Luca Orellano
    1 mins

    Hay principio de acuerdo entre Monterrey y FC Cincinnati por Luca Orellano

    Liga MX
    Toluca tendrá refuerzo proveniente del Monterrey para el Clausura 2026
    1 mins

    Toluca tendrá refuerzo proveniente del Monterrey para el Clausura 2026

    Liga MX
    Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, queda absuelto de acusación de violación
    1 mins

    Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, queda absuelto de acusación de violación

    Liga MX
    Apertura 2025 de Liga MX rompe récord de transferencia de jugadores
    2 mins

    Apertura 2025 de Liga MX rompe récord de transferencia de jugadores

    Liga MX
    León se inspira en Frankenstein para presentar a sus nuevos refuerzos
    1 mins

    León se inspira en Frankenstein para presentar a sus nuevos refuerzos

    Liga MX
    Chicharito, Hormiga y Milito: Los altibajos de Chivas en 2025 y su promesa para 2026
    2 mins

    Chicharito, Hormiga y Milito: Los altibajos de Chivas en 2025 y su promesa para 2026

    Liga MX
    León anuncia como refuerzo a jugador que falló un penal en la Final con Toluca
    1 mins

    León anuncia como refuerzo a jugador que falló un penal en la Final con Toluca

    Liga MX

    "Mucha ilusión, la verdad es que para mí es una gran ilusión. La gente, el estadio, creo que es algo increíble. Uno como jugador siempre espera jugar en equipos así y, sobre todo, con ese gran estadio y buena afición.

    " Sergio Ramos, al final, su historia y su carrera hablan por él. Es un jugador que me hubiera gustado compartir en el equipo y aprenderle mucho. Al final, esa experiencia habla por él. Del equipo, ¿qué te puedo decir? Nosotros venimos con expectativa de, como todo, ganarnos un puesto, que el entrenador vea de lo que somos capaces y rendir para el bien del equipo".

    A su llegada al aeropuerto de Monterrey, Daniel Aceves habló con la prensa deportiva, confirmó que no ha hablado aún con el director técnico Domenec Torrent y admitió que llegar a las vitrinas del Monterrey le puede abrir el camino hacia otros lugares para crecer futbolísticamente como lo es la Selección Mexicana y a seis meses del Mundial 2026.

    "Claro, al final, estar en un equipo con tanta visibilidad creo que te acerca un poco más a esos tipos de oportunidades", indicó Daniel Aceves además de sentirse emocionado por jugar el Clásico Regio ante Tigres, el cual será en la Jornada 10 del Clausura 2026.

    Relacionados:
    Liga MXMonterreyFutbol Estufa Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX