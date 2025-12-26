Liga MX Daniel Aceves llega a Monterrey como refuerzo de Rayados y tiene su primera desilusión El defensor mexicano aterrizó en la Sultana del Norte tiró de esta manera las comparaciones con Serio Ramos y lamentó no compartir vestidor con él.

Video ¿Suplente de Sergio Ramos? La respuesta de Daniel Aceves sorprende a todos

El defensor mexicano de 24 años de edad se dijo ilusionado por llegar a un equipo de la jerarquía del Monterrey, pero lamentó que no alcanzara a compartir vestidor con el histórico central español Sergio Ramos.

"Mucha ilusión, la verdad es que para mí es una gran ilusión. La gente, el estadio, creo que es algo increíble. Uno como jugador siempre espera jugar en equipos así y, sobre todo, con ese gran estadio y buena afición.

" Sergio Ramos, al final, su historia y su carrera hablan por él. Es un jugador que me hubiera gustado compartir en el equipo y aprenderle mucho. Al final, esa experiencia habla por él. Del equipo, ¿qué te puedo decir? Nosotros venimos con expectativa de, como todo, ganarnos un puesto, que el entrenador vea de lo que somos capaces y rendir para el bien del equipo".

A su llegada al aeropuerto de Monterrey, Daniel Aceves habló con la prensa deportiva, confirmó que no ha hablado aún con el director técnico Domenec Torrent y admitió que llegar a las vitrinas del Monterrey le puede abrir el camino hacia otros lugares para crecer futbolísticamente como lo es la Selección Mexicana y a seis meses del Mundial 2026.