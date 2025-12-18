Liga MX Rayados de Monterrey saca a la venta playera especial de Sergio Ramos Monterrey aprovechó el paso de una leyenda internacional para lanzar un jersey con detalles ‘ardientes’ del central español.

Video Rayados se despide de Sergio Ramos con playera especial

Rayados de Monterrey sorprendió a inicio de 2025 con el fichaje estelar de Sergio Ramos, central español campeón del mundo y dos veces ganador de la Eurocopa con España; dos torneos después su marcha dejó huella en la historia del club.

Si bien no consiguió ganar un título con el conjunto de la Sultana del Norte, sí ganó experiencia, gratitud por parte de la afición regia y una tremenda admiración por parte de la Liga MX.

Sergio Ramos fue capitán habitual de Rayados y jugó un total de 34 partidos, 27 en Liga MX y el resto entre Mundial de Clubes, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup.

“Hay jugadores que dejan su huella en la cancha. Este jersey es un tributo a Sergio Ramos, una leyenda viva, y al orgullo de llevar el Azul y Blanco.

“Ya está disponible en la Tienda Rayados del Estadio BBVA el jersey de edición limitada de Sergio Ramos, para recordar su paso por el Monterrey”, publicó el equipo regio a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.