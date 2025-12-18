    Liga MX

    Rayados de Monterrey saca a la venta playera especial de Sergio Ramos

    Monterrey aprovechó el paso de una leyenda internacional para lanzar un jersey con detalles ‘ardientes’ del central español.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Rayados se despide de Sergio Ramos con playera especial

    Rayados de Monterrey sorprendió a inicio de 2025 con el fichaje estelar de Sergio Ramos, central español campeón del mundo y dos veces ganador de la Eurocopa con España; dos torneos después su marcha dejó huella en la historia del club.

    Si bien no consiguió ganar un título con el conjunto de la Sultana del Norte, sí ganó experiencia, gratitud por parte de la afición regia y una tremenda admiración por parte de la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Raúl Jiménez se sincera sobre el más grande sueño con América
    1 mins

    Raúl Jiménez se sincera sobre el más grande sueño con América

    Liga MX
    ¿Regresa a Cruz Azul? Esta es la revelación de ‘Cata’ Domínguez en entrevista
    1 mins

    ¿Regresa a Cruz Azul? Esta es la revelación de ‘Cata’ Domínguez en entrevista

    Liga MX
    Alexis Vega regala dinero en desfile de Toluca campeón Apertura 2025
    1 mins

    Alexis Vega regala dinero en desfile de Toluca campeón Apertura 2025

    Liga MX
    Nicolás Benedetti deja al Mazatlán y a la Liga MX para jugar en Europa
    1 mins

    Nicolás Benedetti deja al Mazatlán y a la Liga MX para jugar en Europa

    Liga MX
    ¡Pumas se refuerza con futbolista mexicano que viene de Europa!
    1 mins

    ¡Pumas se refuerza con futbolista mexicano que viene de Europa!

    Liga MX
    Así es el calendario de Chivas para el Clausura 2026 de Liga MX
    2 mins

    Así es el calendario de Chivas para el Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    Así es el calendario de Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga MX
    2 mins

    Así es el calendario de Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    Jesús Martínez Murguía confirma que León está en venta rumbo al Clausura 2026
    3 mins

    Jesús Martínez Murguía confirma que León está en venta rumbo al Clausura 2026

    Liga MX
    La extrema preparación de Sergio Canales rumbo al Clausura 2026
    1 mins

    La extrema preparación de Sergio Canales rumbo al Clausura 2026

    Liga MX
    Ángel Sepúlveda sorprende tras afirmaciones por salida de Cruz Azul
    1 mins

    Ángel Sepúlveda sorprende tras afirmaciones por salida de Cruz Azul

    Liga MX

    Sergio Ramos fue capitán habitual de Rayados y jugó un total de 34 partidos, 27 en Liga MX y el resto entre Mundial de Clubes, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup.

    “Hay jugadores que dejan su huella en la cancha. Este jersey es un tributo a Sergio Ramos, una leyenda viva, y al orgullo de llevar el Azul y Blanco.

    “Ya está disponible en la Tienda Rayados del Estadio BBVA el jersey de edición limitada de Sergio Ramos, para recordar su paso por el Monterrey”, publicó el equipo regio a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

    Aún no se sabe cuál será el siguiente destino de Sergio Ramos, quien a sus 39 años de edad todo indica que el retiro no está a la vuelta de la esquina, con todo y que algunos aseguran volvió a enfrentar al FC Barcelona, pero con el CD Guadalajara.

    Relacionados:
    Liga MXMonterreySergio Ramos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX