Así es el calendario de Monterrey para el Clausura 2026 de la Liga MX
Rayados abre el próximo torneo recibiendo al campeón en lo que podría ser una revancha para Monterrey, tras ser eliminado en la semifinal.
Calendario de Rayados.
Imagen Mexsport.
Monterrey sigue teniendo una deuda muy grande con su afición, a pesar de las millonarias inversiones que se hacen cada temporada, el título no llega y no hay otro objetivo para Rayados que el campeonato y eso lo sabe perfectamente directiva, cuerpo técnico y jugadores.
No más Sergio Ramos en el equipo, siendo uno de los retos del técnico Domenec Torrent.
¿CUÁNDO JUEGA MONTERREY PARTIDOS DE LIGA MX EN EL CLAUSURA 2025?
- Jornada 1: Monterrey vs. Toluca, sábado 10 de enero 21:00 H Centro México, 22:00 H ET.
- Jornada 2: Necaxa vs. Monterrey, martes 13 de enero 19:00 H Centro México, 20:00 H ET.
- Jornada 3: Mazatlán vs. Monterrey, viernes 16 de enero 21:00 H Centro México, 22:00 H ET.
- Jornada 4: Monterrey vs. Tijuana, sábado 31 de enero 19:00 H Centro México, 20:00 H ET.
- Jornada 5: América vs. Monterrey, sábado 7 de febrero 21:00 H Centro México, 22:00 H ET.
- Jornada 6: Monterrey vs. León, sábado 15 de febrero 19:00 H Centro México, 20:00 H ET.
- Jornada 7: Pumas vs. Monterrey, domingo 22 de febrero 17:00 H Centro México, 18:00 H ET.
- Jornada 8: Monterrey vs. Cruz Azul, sábado 27 19:00 H Centro México, 20:00 H ET.
- Jornada 9: Monterrey vs. Querétaro, miércoles 4 de marzo 19:00 H Centro México, 20:00 H ET.
- Jornada 10: Tigres vs. Monterrey, sábado 7 de marzo 21:00 H Centro México, 22:00 H ET.
- Jornada 11: FC Juárez vs. Monterrey, viernes 13 de marzo 21:00 H Centro México, 23:00 H ET.
- Jornada 12: Monterrey vs. Chivas, sábado 21 de marzo 19:00 H Centro México, 21:00 H ET.
- Jornada 13: Monterrey vs. San Luis, sábado 4 de abril 17:00 H Centro México, 19:00 H ET.
- Jornada 14: Atlas vs. Monterrey, sábado 11 de abril 19:00 H Cntro de México, 21:00 H ET.
- Jornada 15: Monterrey vs. Pachuca, sábado 18 de abril 19:00 H Centro de México, 21:00 H ET.
- Jornada 16: Monterrey vs. Puebla, martes 21 de abril, 21:00 H Centro de México, 23:00 H ET.
- Jornada 17: Santos Laguna vs. Monterrey, domingo 26 de abril, 17:00 H Centro de México, 19:00 H ET.