    Liga MX

    Así es el calendario de Monterrey para el Clausura 2026 de la Liga MX

    Rayados abre el próximo torneo recibiendo al campeón en lo que podría ser una revancha para Monterrey, tras ser eliminado en la semifinal.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Calendario de Rayados.
    Calendario de Rayados.
    Imagen Mexsport.

    Monterrey sigue teniendo una deuda muy grande con su afición, a pesar de las millonarias inversiones que se hacen cada temporada, el título no llega y no hay otro objetivo para Rayados que el campeonato y eso lo sabe perfectamente directiva, cuerpo técnico y jugadores.

    PUBLICIDAD

    No más Sergio Ramos en el equipo, siendo uno de los retos del técnico Domenec Torrent.

    ¿CUÁNDO JUEGA MONTERREY PARTIDOS DE LIGA MX EN EL CLAUSURA 2025?

    • Jornada 1: Monterrey vs. Toluca, sábado 10 de enero 21:00 H Centro México, 22:00 H ET.
    • Jornada 2: Necaxa vs. Monterrey, martes 13 de enero 19:00 H Centro México, 20:00 H ET.
    • Jornada 3: Mazatlán vs. Monterrey, viernes 16 de enero 21:00 H Centro México, 22:00 H ET.

    Más sobre Liga MX

    Tigres lanza nueva playera inspirada en México y el Mundial 2026
    1 mins

    Tigres lanza nueva playera inspirada en México y el Mundial 2026

    Liga MX
    ¿Víctor 'Toro' Guzmán a Chivas? Esto es lo que se sabe
    1 mins

    ¿Víctor 'Toro' Guzmán a Chivas? Esto es lo que se sabe

    Liga MX
    América comienza la pretemporada sin Allan Saint-Maximin rumbo al Clausura 2026
    1 mins

    América comienza la pretemporada sin Allan Saint-Maximin rumbo al Clausura 2026

    Liga MX
    Figura extranjera del León apunta para salir del club
    1 mins

    Figura extranjera del León apunta para salir del club

    Liga MX
    Liga MX Clausura 2026: Monterrey suma a Daniel Aceves como su primer refuerzo
    2 mins

    Liga MX Clausura 2026: Monterrey suma a Daniel Aceves como su primer refuerzo

    Liga MX
    América perfila a Víctor Dávila e Igor Lichnovsky como primeras bajas para el Clausura
    1 mins

    América perfila a Víctor Dávila e Igor Lichnovsky como primeras bajas para el Clausura

    Liga MX
    ¡América contempla estas dos bajas para el Clausura 2026!
    2:11

    ¡América contempla estas dos bajas para el Clausura 2026!

    Liga MX
    ¡Estos son los objetivos de Santos Laguna para el Clausura 2026!
    1:32

    ¡Estos son los objetivos de Santos Laguna para el Clausura 2026!

    Liga MX
    ¡Tijuana presenta su nuevo uniforme para el Clausura 2026!
    1 mins

    ¡Tijuana presenta su nuevo uniforme para el Clausura 2026!

    Liga MX
    Chivas hace oficial el regreso de Ángel Sepúlveda
    1 mins

    Chivas hace oficial el regreso de Ángel Sepúlveda

    Liga MX
    • Jornada 4: Monterrey vs. Tijuana, sábado 31 de enero 19:00 H Centro México, 20:00 H ET.
    • Jornada 5: América vs. Monterrey, sábado 7 de febrero 21:00 H Centro México, 22:00 H ET.
    • Jornada 6: Monterrey vs. León, sábado 15 de febrero 19:00 H Centro México, 20:00 H ET.
    • Jornada 7: Pumas vs. Monterrey, domingo 22 de febrero 17:00 H Centro México, 18:00 H ET.
    • Jornada 8: Monterrey vs. Cruz Azul, sábado 27 19:00 H Centro México, 20:00 H ET.
    • Jornada 9: Monterrey vs. Querétaro, miércoles 4 de marzo 19:00 H Centro México, 20:00 H ET.
    • Jornada 10: Tigres vs. Monterrey, sábado 7 de marzo 21:00 H Centro México, 22:00 H ET.
    • Jornada 11: FC Juárez vs. Monterrey, viernes 13 de marzo 21:00 H Centro México, 23:00 H ET.
    • Jornada 12: Monterrey vs. Chivas, sábado 21 de marzo 19:00 H Centro México, 21:00 H ET.
    PUBLICIDAD
    • Jornada 13: Monterrey vs. San Luis, sábado 4 de abril 17:00 H Centro México, 19:00 H ET.
    • Jornada 14: Atlas vs. Monterrey, sábado 11 de abril 19:00 H Cntro de México, 21:00 H ET.
    • Jornada 15: Monterrey vs. Pachuca, sábado 18 de abril 19:00 H Centro de México, 21:00 H ET.
    • Jornada 16: Monterrey vs. Puebla, martes 21 de abril, 21:00 H Centro de México, 23:00 H ET.
    • Jornada 17: Santos Laguna vs. Monterrey, domingo 26 de abril, 17:00 H Centro de México, 19:00 H ET.
    Relacionados:
    Liga MXFutbolMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX