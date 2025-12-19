Liga MX Clausura 2026: Monterrey suma a Daniel Aceves como su primer refuerzo
Rayados apuntala la zaga de cara al semestre mundialista con un jugador con experiencia en el futbol de España.
Rayados de Monterrey recién se desprendió del central español Sergio Ramos en lo que fue su primera baja oficial de cara a la Liga MX Clausura 2026 y posteriormente con la salida de César Garza hacia Pumas tras su paso por el Dundee de Escocia.
Sin embargo, no se había hecho oficial la llegada de un zaguero de 24 años de edad que horas antes había informado Diego Armando Medina para TUDN de su arribo con roce internacional tras su paso por el futbol de España.
Fue este vienes que Rayados de Monterrey anunció la llegada oficial de Daniel Alonso Aceves proveniente del Pachuca y luego de su paso por Real Oviedo, equipo que también pertenece al Grupo Pachuca y con el que estuvo en la temporada 2022-2023.
El Oviedo no fue la única experiencia de Daniel Alonso Aceves en el extranjero, también jugó en la MLS con Chicago Fire donde participó en 22 partidos entre juegos de liga, de Leagues Cup y de Copa.
Con los Tuzos del Pachuca volvió en la temporada 2023-2024 y con 24 años de edad acumula la experiencia necesaria para formar parte de una de las plantillas más cotizadas de la Liga MX, ahora de cara al Clausura 2026 y en un semestre previo al Mundial, el cual tendrá partidos en el estadio de Rayados en verano próximo.
De acuerdo con Diego Armando Medina para TUDN, la llegada de Diego Alonso Aceves se da tras comprarlo en 3.5 millones de dólares, cantidad que corresponde a parte del pago que significan las transferencias de Jordi Cortizo y ‘Plátano’ Alvarado que se dieron el pasado verano a León.
Diego Alonso Aceves llegará a reportar con Rayados de Monterrey la próxima semana y reportará junto al resto del plantel el 27 de diciembre próximo de cara a su primer compromiso del Clausura 2026 frente al bicampeón Toluca.