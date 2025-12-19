Liga MX Liga MX Clausura 2026: Monterrey suma a Daniel Aceves como su primer refuerzo Rayados apuntala la zaga de cara al semestre mundialista con un jugador con experiencia en el futbol de España.

Video ¿Sustituto de Ramos? Recién se fue el español y Rayados tiene refuerzo

Sin embargo, no se había hecho oficial la llegada de un zaguero de 24 años de edad que horas antes había informado Diego Armando Medina para TUDN de su arribo con roce internacional tras su paso por el futbol de España.

Fue este vienes que Rayados de Monterrey anunció la llegada oficial de Daniel Alonso Aceves proveniente del Pachuca y luego de su paso por Real Oviedo, equipo que también pertenece al Grupo Pachuca y con el que estuvo en la temporada 2022-2023.

El Oviedo no fue la única experiencia de Daniel Alonso Aceves en el extranjero, también jugó en la MLS con Chicago Fire donde participó en 22 partidos entre juegos de liga, de Leagues Cup y de Copa.

Con los Tuzos del Pachuca volvió en la temporada 2023-2024 y con 24 años de edad acumula la experiencia necesaria para formar parte de una de las plantillas más cotizadas de la Liga MX, ahora de cara al Clausura 2026 y en un semestre previo al Mundial, el cual tendrá partidos en el estadio de Rayados en verano próximo.

De acuerdo con Diego Armando Medina para TUDN, la llegada de Diego Alonso Aceves se da tras comprarlo en 3.5 millones de dólares, cantidad que corresponde a parte del pago que significan las transferencias de Jordi Cortizo y ‘Plátano’ Alvarado que se dieron el pasado verano a León.