Liga MX Esto necesita Chivas para terminar como líder general del Clausura 2026 Guadalajara busca finalizar en lo más alto de la clasificación de la Liga MX en este Clausura 2026.

Video ¿Cuántas veces Chivas terminó líder general en un torneo corto?

Chivas está clasificado a la Liguilla del Clausura 2026 al momento, pero va por una posición que no muchas veces ha conseguido en los torneos cortos: ser líder.

El Guadalajara va en camino a imponer nuevas marcas para el equipo en los torneos cortos, por lo que los últimos dos partidos ante Necaxa y Tijuana serán fundamentales para conseguirlas.

PUBLICIDAD

Chivas va por su tercer liderato en torneos cortos



Con 34 puntos en el liderato general del Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas ya igualó su mejor registro de puntos en estos torneos semestrales, por lo que con una unidad más tendrá un nuevo récord.

Más allá del puntaje con el que pueda terminar, que no sería histórico a nivel general del futbol mexicano, más que individual, el liderato general es algo que no muchas veces puede presumir el Rebaño Sagrado y lo puede conseguir en esta Jornada 16 del Clausura 2026.

En su historia, Chivas solamente en dos ocasiones finalizó como líder en un torneo corto de la Liga MX, desde que se instauró este formato en el lejano 1996. Los rojiblancos lo lograron en 2008 2011 nada más.

En el Clausura 2008 fue con Efraín Flores como técnico al conseguir 33 puntos y quedar arriba de Cruz Azul, mientras que en el Apertura 2011 fue la segunda y última vez, esto con José Luis Real y con 30 unidades.

Este es lo que necesita Chivas para asegurar el terminar como líder general en el Clausura 2026 en esta Jornada 16:

Chivas necesita derrotar a Necaxa y que Pachuca pierda ante Tijuana, sin importar si Pumas, Cruz Azul o Toluca gane.

Chivas jugará de visitante ante Necaxa este miércoles 22 de abril y cerrará el Clausura 2026 como local ante Tijuana en el Estadio Akron el sábado 25 de abril.