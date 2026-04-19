Liga MX Las marcas que Chivas busca romper en el cierre del Clausura 2026 Guadalajara todavía aspira a imponer nuevos récords este torneo bajo el mando de Gabriel Milito.

Video Chivas: Los récords y marcas que busca en el Clausura 2026 de Liga MX

A falta de dos jornadas, el Rebaño Sagrado todavía puede imponer nuevos récords bajo el mando de Gabriel Milito y de cara a perder algunos jugadores debido a la convocatoria de Selección Mexicana al Mundial 2026.

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Las marcas que persigue Chivas en el Clausura 2026



Chivas se mantiene como líder general del Clausura 2026 de la Liga MX con 34 puntos y quedan dos partidos, Necaxa y Tijuana, uno de visitante y otro como local.

Más partidos como local sin derrota: Jorge Dávalos y Óscar Ruggeri hilaron 12 en el Verano 2001 e Invierno 2001, Milito suma 12 también entre el Apertura 2025 y Clausura 2026, uno más e impone nueva marca.

hilaron 12 en el Verano 2001 e Invierno 2001, Milito suma 12 también entre el Apertura 2025 y Clausura 2026, uno más e impone nueva marca. Más puntos en un torneo corto: 34 unidades tiene Guadalajara como en el Verano 97, Invierno 98, Clausura 2004 y Clausura 2023 , uno más e impone nueva marca.

, uno más e impone nueva marca. Primer bicampeón de goleo: Armando 'Hormiga' González busca ser el primer jugador del Guadalajara en repetir como máximo romperredes.

en repetir como máximo romperredes. Más goles en torneo regular: En el Invierno 1998 y Apertura 2004 logró 34 anotaciones, ahora suma 33 en el actual torneo.

Más goles para un jugador en torneos cortos: Armando 'Hormiga' González necesita un gol para ser el delantero rojiblanco con más anotaciones en estos certámenes.

Récords conseguidos por Chivas en el Clausura 2026



Gabriel Milito ya tiene algunos datos estadísticos a su favor en el actual certamen de la Liga MX y acá te decimos cuáles son de momento.

Más partidos invicto de local en el Estadio Akron: Superó los 11 juegos que Matías Almeyda impuso entre el Clausura 2007 y el Apertura 2017, ahora con Milito suman 12 entre el Apertura 2025 y Clausura 2026.

impuso entre el Clausura 2007 y el Apertura 2017, ahora con Milito suman 12 entre el Apertura 2025 y Clausura 2026. Más triunfos en un torneo corto: Este Guadalajara suma por primera vez 11 victorias en este tipo de formato de la Liga MX, al dejar atrás los 10 en el Invierno 1998, Clausura 2004, Bicentenario 2010 y Clausura 2023.

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Chivas, que es líder del torneo, cerrará el Clausura 2026 ante Necaxa y Xolos de Tijuana, de visita y local respectivamente.