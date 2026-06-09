Liga MX Gilberto Mora extiende contrato con Xolos de Tijuana antes del Mundial 2026 A días de su debut mundialista, el joven futbolista recibió otra gran noticia.

Video Xolos da a conocer histórico acuerdo con Gil Mora antes del Mundial

Gilberto Mora recibió una gran noticia desde Tijuana dos días de su esperado debut en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana en el partido inaugural ante Sudáfrica.

Los Xolos dieron a conocer que alcanzaron una histórica extensión de contrato de tres años con Gilberto Mora, el cual representa el acuerdo contractual más importante para un jugador en la historia del club fronterizo.

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"Como parte del acuerdo, Mora recibirá el emblemático dorsal número 10 de Club Tijuana, un reconocimiento simbólico a sus logros hasta la fecha y a la confianza en la trayectoria de su futura carrera.

"El acuerdo incluye un mecanismo de salida altamente personalizado y claramente estructurado, desarrollado de manera conjunta entre el club, el jugador y su representante", se lee en el comunicado del club.

Con apenas 17 años, Gil Mora ya ha reescrito varios récords en el fútbol mexicano, pues se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX, en el jugador más joven en debutar con la Selección de México en un torneo oficial.

Tras la victoria de México en la Copa Oro de la CONCACAF, en el jugador más joven de cualquier nacionalidad en conquistar un torneo internacional absoluto a sus entonces 16 años y 265 días.

GILBERTO MORA REACCIONA A SU HISTÓRICA RENOVACIÓN CON XOLOS

Tras la renovación de contrato con Tijuana, Gilberto Mora dedicó algunas palabras sobre la excelente noticia en su carrera profesional.

“Estoy muy agradecido al Club Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona.

“Esto me motiva aún más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mismo mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en esta Copa del Mundo.”