Así se juega y puedes ver la Jornada 16 de Clausura 2026 de Liga MX
Quedan cuatro boletos disponibles y casi una decena de equipos con vida para avanzar.
La Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará a media semana para la última fecha doble del semestre con el tema de la Liguilla en disputa para varios equipos todavía.
Chivas goleó 5-0 a Puebla y aseguró recibir los Cuartos de Final de la Fiestra Grande en casa. Junto al Guadalajara, lograron su clasificación ya equipos como Pachuca, Pumas y Cruz Azul, mientras que Toluca solo necesita un empate para asegurar su pase.
América y León tienen el destino en sus manos, de ganar sus dos partidos avanzaran, pero se enfrentan entre ellos en esta jornada, por lo que será partido directo por un lugar a la Liguilla.
HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 16 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX
La actividad de la Jornada 15 comienza el martes 21 de abril con cuatro partidos y terminará el miércoles 22 de abril con cinco juegos.
Pumas vs. Juárez
El partido se llevará a cabo el martes 21 de abril a las 19:00 horas del Centro de México y a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.
Querétaro vs. Cruz Azul
El partido se llevará a cabo el martes 21 de abri a las 19:00 horas del Centro de México por FOX; a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Monterrey vs. Puebla
El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abri a las 21:00 del Centro de México por ViX y a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
León vs. América
El partido se llevará a cabo el martes 21 de abri a las 21:00 del centro de México por FOX; a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos por ViX.
Atlético de San Luis vs. Santos
El partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 19:00 horas del Centro de México y a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.
Mazatlán vs. Toluca
El partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 19:00 del Centro de México por TV Azteca; a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos por ViX.
Atlas vs. Tigres
El partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 19:00 horas del Centro de México por Canal 5 y TUDN y a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN..
Tijuana vs. Pachuca
El partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 21:00 horas del Centro de México por FOX; a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos por ViX.
Necaxa vs. Chivas
El partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.