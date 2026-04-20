    Liga MX

    Así se juega y puedes ver la Jornada 16 de Clausura 2026 de Liga MX

    Quedan cuatro boletos disponibles y casi una decena de equipos con vida para avanzar.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

    La Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará a media semana para la última fecha doble del semestre con el tema de la Liguilla en disputa para varios equipos todavía.

    Chivas goleó 5-0 a Puebla y aseguró recibir los Cuartos de Final de la Fiestra Grande en casa. Junto al Guadalajara, lograron su clasificación ya equipos como Pachuca, Pumas y Cruz Azul, mientras que Toluca solo necesita un empate para asegurar su pase.

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    América y León tienen el destino en sus manos, de ganar sus dos partidos avanzaran, pero se enfrentan entre ellos en esta jornada, por lo que será partido directo por un lugar a la Liguilla.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 16 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    La actividad de la Jornada 15 comienza el martes 21 de abril con cuatro partidos y terminará el miércoles 22 de abril con cinco juegos.

    • Pumas vs. Juárez

    El partido se llevará a cabo el martes 21 de abril a las 19:00 horas del Centro de México y a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Querétaro vs. Cruz Azul

    El partido se llevará a cabo el martes 21 de abri a las 19:00 horas del Centro de México por FOX; a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Monterrey vs. Puebla

    El partido se llevará a cabo el sábado 18 de abri a las 21:00 del Centro de México por ViX y a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • León vs. América

    El partido se llevará a cabo el martes 21 de abri a las 21:00 del centro de México por FOX; a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos por ViX.

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    • Atlético de San Luis vs. Santos

    El partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 19:00 horas del Centro de México y a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Mazatlán vs. Toluca

    El partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 19:00 del Centro de México por TV Azteca; a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos por ViX.

    • Atlas vs. Tigres

    El partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 19:00 horas del Centro de México por Canal 5 y TUDN y a las 21:00 horas ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN..

    • Tijuana vs. Pachuca

    El partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 21:00 horas del Centro de México por FOX; a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos por ViX.

    • Necaxa vs. Chivas

    El partido se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 23:00 horas ET, 22:00 horas CT y 20:00 horas PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

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