Liga MX Revela la Liga MX el calendario del Apertura 2026 El torneo se jugará de julio a diciembre, donde podría haber una final en Noche Buena.

Video Último momento: Revelan el calendario del Apertura 2026 de Liga MX

La Liga MX dio a conocer el calendario del Torneo Apertura 2026, certamen que arrancará el próximo 16 de julio, fecha en que todavía se disputa el Mundial 2026.

El partido que levantará el telón del torneo será el Atlante contra Necaxa, que marcará el regresó de los Potros de Hierro al máximo circuito del futbol mexicano.

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La Fase Regular se disputará del 16 de julio al 22 de noviembre, fecha en la que concluirá la Jornada 17. Posteriormente dará inicio la Liguilla con los Cuartos de Final programados para los días 25, 26, 28 y 29 de noviembre, mientras que las Semifinales se jugarán el 2, 3, 5 y 6 de diciembre.

La Gran Final está contemplada para disputarse los días 10 y 13 de diciembre, sin embargo, se detalla que en caso de que Toluca alcance la Final, los encuentros se recorrerían al 24 y 27 de diciembre debido a la participación de los Diablos Rojos en la Copa Intercontinental de la FIFA.

JORNADAS CLAVES DEL APERTURA 2026 DE LA LIGA MX

Cabe destacar que para este torneo nuevamente se eliminó el Play In, por lo que solo los mejores ocho de la tabla general entrarán a la Liguilla como en el Clausura 2026.

Jornada 1: Debuta el Campeón

Cruz Azul arranca la defensa de su título visitando al Atlético de San Luis.

Jornada 8: Semana de Clásico

Cruz Azul vs. América – sábado 12 de septiembre

Rayados vs Tigres – domingo 13 de septiembre

Jornada 9: Clásico Nacional

América vs. Chivas – sábado 19 de septiembre

Jornada 11: Clásico Tapatío

Atlas vs. Chivas – sábado 10 de octubre

Jornada 16: Clásico Capitalino

Pumas vs. América – sábado 7 de noviembre