    Liga MX

    Marcel Ruiz pasa por el quirófano tras perderse el Mundial, informa el Toluca

    El mediocampista de los Diablos Rojos esperó hasta el último minuto para tratar de ir a la justa mundialista.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video "Dijeron que me iban a cortar la pierna y no sé", cuenta Marcel Ruiz

    Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, fue sometido a una intervención quirúrgica para tratar de su lesión de ligamento cruzado anterior.

    Marcel esperó hasta el último momento para tratar de estar en la convocatoria de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

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    Los Diablos Rojos dieron a conocer que la intervención resultó satisfactoria y que ahora, el mediocampista iniciará su rehabilitación y el tiempo en el que regresará dependerá de su evolución.

    "Marcel ha sido una pieza fundamental dentro y fuera de la cancha, contribuyendo de manera decisiva a los logros obtenidos por nuestro club durante el último año.

    "Todo el Deportivo Toluca FC está contigo, capitán, campeón de la Confederación. Gracias por tu entrega, compromiso y amor por estos colores", concluyó el Toluca en un comunicado.

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