Liga MX Esteban Solari dice adiós a Pachuca y revela que no tiene pláticas con otro equipo El DT argentino dedicó un mensaje de despedida al Pachuca, en el que reveló la verdad de su salida y de su futuro.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Esteban Solari se despidió del Pachuca. Imagen MEXSPORT

Esteban Solari mandó un mensaje de despedida al Pachuca, un día después de que se hiciera oficial su salida, por no llegar a un acuerdo con la directiva. El técnico argentino aseguró que él quería seguir al frente del proyecto.

PUBLICIDAD

En las últimas horas, el nombre de Solari ha sido relacionado con otros equipos, pero el argentino negó que haya tenido pláticas con cualquiera de ellos, ya que tenía la ilusión de seguir con los Tuzos.

“Quiero dejar algo muy claro: desde el día que llegué a esta institución y hasta hoy, mi energía, compromiso y lealtad estuvieron puestos exclusivamente en Pachuca. No he mantenido conversaciones con ninguna otra institución porque siempre creí en la posibilidad de seguir construyendo este proyecto”, escribió.

La salida de Esteban Solari sorprendió a propios y extraños, ya que apenas pudo dirigir el Clausura 2026 completo y logró llevar al Pachuca al cuarto lugar de la tabla, con 31 unidades. Se metieron hasta las Semifinales, pero fueron eliminados por Pumas.

Solari confirma que no pudo llegar a un acuerdo con Pachuca

En el mismo mensaje, Esteban Solari confirmó que el motivo de su salida de los Tuzos, fue porque no pudieron llegar a un acuerdo, más allá de los esfuerzos que hicieron ambas partes por lograrlo.

“Durante las últimas semanas hemos trabajado con la mejor voluntad para encontrar un acuerdo que nos permitiera continuar juntos, pero finalmente no fue posible. A veces, aún existiendo respeto y aprecio mutuo, los caminos simplemente toman direcciones diferentes”, reveló.

Finalmente se dijo agradecido por la confianza y por el trabajo de todos los que integran al club, deseando el mejor de los éxitos para su futuro.