Liga MX América anuncia la salida de Jonathan dos Santos de cara al Apertura 2026 El mediocampista llegó en el 2022 y fue parte del tricampeonato de Liga MX de las Águilas.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Jonathan Dos Santos habla de su futuro y un posible retiro de las canchas

Hace algunos días se dio a conocer la salida de André Jardine del América, esto como parte de la reestructuración del equipo para el Apertura 2026 de la Liga MX.

Este día, sorprendieron a todos los americanistas con el anuncio de la salida de Jonathan Dos Santos tras cuatro años en el equipo.

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América le agradeció la entrega que tuvo durante los cuatro años en los que estuvo en la institución, además de ser uno de los capitanes en las Águilas.

“Irmão, Jonathan dos Santos. No nos queda más que agradecerte por todo lo que conseguimos juntos, por siempre dar tu máximo en la cancha y entregarte totalmente con pasión a nuestra playera. Te vas como Tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un Capitán y la viva representación de lo que es ser Águila. Mucho éxito en todos tus futuros proyectos, el América siempre será tu casa”.

Jona dejó en el aire su continuidad en el conjunto de Coapa tras la eliminación del Clausura 2026 ante los Pumas en el partido de cuartos de final disputado en CU.

Jonathan dos Santos llegó al América en el 2022 en los que consiguió el Tricampeonato de Liga MX, el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX.