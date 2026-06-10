    Liga MX

    Almada tiene su primer entrenamiento con América y lanza advertencia

    El estratega uruguayo ya tuvo su primer entrenamiento con el conjunto de las Águilas y aprovechó para bromear con los jugadores

    Por:Raúl Martínez
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    Video Guillermo Almada llega a México para dirigir al América

    Guillermo Almada llegó este día a México y de inmediato se puso a trabajar con el conjunto del América donde les aseguró a sus jugadores que será una dura pretemporada de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.

    A través de un video publicado por el conjunto Azulcrema se pudo observar la calurosa bienvenida que recibió el uruguayo quien señaló que es un placer estar en América.

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    Un gusto y un placer estar aquí en una institución tan grande… los invito a trabajar, tenemos desafíos muy importantes por delante”

    Creemos mucho en el trabajo y seguramente haremos una pretemporada, que será dura, pero vamos a encontrar los beneficios a la hora de jugar. Así que para nosotros es un placer estar aquí”, fueron las palabras de Almada.

    De igual forma, Guillermo Almada se acercó con Henry Martín para decirle que tendrán una larga charla al ser el capitán del equipo.

    Por otra parte, A lmada lanzó una amenaza a sus jugadores en la clásica bienvenida que le dieron, pero claro, todo fue una broma.

    El que me pegue fuerte está descartado para el primer partido”, bromeó Almada.

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