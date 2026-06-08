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    Marcelo Flores ‘elimina’ a Tigres de su Instagram

    El atacante mexicano canadiense prefiere dejar atrás sus recuerdos con el club felino en las plataformas digitales.

    Por:
    Erick Maya
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    Imagen Mexsport

    Marcelo Flores se encuentra de nueva cuenta en el ojo del huracán luego de un hecho bastante misterioso en sus redes sociales, donde borró todas las fotografías de su cuenta oficial de Instagram que están relacionadas con los Tigres de la UANL.

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    El atacante de 22 años, que cuenta con nacionalidad mexicana y canadiense, parece estar molesto por alguna situación y dejó su cuenta con casi medio millón de seguidores prácticamente vacía, pues en la mayoría de sus fotografías aparecía con el uniforme de Tigres.

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    Las únicas imágenes que Marcelo Flores dejó visibles fue una serie de postales donde está vestido con la indumentaria de la Selección de Canadá y el cabello teñido de rojo, las cuales pertenecen a la última Fecha FIFA donde jugó varios encuentros para la escuadra de la ‘hoja de maple’.

    ¿Por qué Marcelo Flores borró las fotos de su Instagram?

    Hasta el momento se desonoce el motivo por el que Marcelo Flores tomó esta decisión, sin embargo, se sabe que el atacante pasa por un momento anímico muy difícil, pues hace algunos días se lesionó los ligamentos de su rodilla y estará fuera de las canchas al menos durante medio año.

    También es sabido que la relación de la afición de Tigres con Marcelo Flores no es del todo buena, pues una gran cantidad de fanáticos de la UANL no está conforme con el desempeño que ha tenido desde su llegada al club en 2023.

    ¿Por qué Marcelo Flores no jugará el Mundial 2026?

    La lesión de rodilla que sufrió Marcelo Flores durante la Final de la Concachampions 2026 entre Toluca y Tigres es la razón por la que no podrá estar presente en el Mundial 2026.

    Apenas unos días antes de esta desafortunada lesión, Flores había sido considerado por Jesse Marsch, DT de Canadá, en la convocatoria de 26 jugadores de su equipo para disputar la Copa del Mundo.

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