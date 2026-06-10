Liga MX Benjamín Mora es el nuevo director técnico del Pachuca para el Apertura 2026 Los Tuzos ya tienen entrenador para el Apertura 2026, tras la salida Esteban Solari, quien no logró acuerdo con la directiva hidalguense.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Benjamín Mora es el nuevo director técnico del Pachuca

Pachuca presenta a su director técnico para el Apertura 2026, en la persona del mexicano Benjamín Mora, quien deja el futbol de China y regresa a la Liga MX, tras un paso con los Gallos Blancos de Querétaro.

Mora, de 46 años, también cuenta con experiencia en el futbol internacional, al dirigir en el futbol de Canadá, el Inter Toronto y en la Liga de Malasia con Johor Darul Ta’zim, donde estuvo varias temporadas, tras dirigir a Cafetaleros de Chiapas, como asistente.

PUBLICIDAD

En China no le fue nada bien con el Wuhan Three Towns, donde acumuló dos victorias, siete empates y seis derrotas.

Los inicios del técnico mexicano

Benjamín Mora saltó a la ‘luz pública’ cuando el Atlas lo contrató como su director técnico para el Clausura 2023 y el Apertura 2023, donde no logró consolidar su proyecto al terminar con 34 partidos dirigidos, 10 ganados, 13 empates y 11 derrotas.

Los Tuzos a través de sus redes sociales difundieron el video de su presentación en donde se aprecia a Mora de espaldas con una maleta, de donde saca su nueva playera, la del Pachuca.

El video acompaña un mensaje que dice: “Que la mente es lo más poderoso que el ser humano tiene. Me puedo adaptar muy fácil a las necesidades en donde esté”. El video concluye con el rostro del técnico y su nombre completo.

Pachuca abre el Apertura 2026 el próximo domingo 18 de julio visitando a los Pumas de la UNAM, que al momento no tienen director técnico tras la salida de Efraín Juárez.