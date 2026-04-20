Liguilla al momento: Clasificados y partidos rumbo a Cuartos de Final de Liga MX
Hay cuatro equipos con boleto en mano a la Fiesta Grande, uno casi asegurado y tres disponibles.
La Liguilla al momento del Clausura 2026 de la Liga MX tiene todavía con cuatro lugares disponibles y un total de nueve equipos con esperanzas de clasificarse, al recordar que no habrá Play-In por el Mundial 2026.
Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul son los únicos equipos que matemáticamente tienen asegurado su lugar en la Fiesta Grande, pero Toluca está a un punto de sumarse a falta de dos jornadas.
De cara a la Jornada 16 del Clausura 2026, no se podrán definir a los ochos clasificados, aunque puede que tres equipos más se sumen y solo quede uno por pelear, además del tema de la tabla general.
Liga MX: Clasificados al momento a la Liguilla
Chivas, Pumas, Pachuca y Cruz Azul clasificaron de forma oficial la fiesta grande, hay clubes como Toluca está a nada de conseguir su pase y lo podría firmar en la siguiente jornada.
América, León y Atlas dieron un importante pase en sus aspiraciones de meterse a la Liguilla al ganar sus respectivos encuentros, pero la siguiente fecha será crucial ya que las Águilas se miden contra los Esmeraldas, mientras que los Rojinegros se enfrentarán con Tigres, noveno de la tabla.
Liguilla al momento del Clausura 2026
Tras disputarse la Jornada 15 del Clausura 2026, la Fiesta Grande del futbol mexicano se jugaría de la siguiente manera.
- Chivas vs. León
- Pachuca vs. Atlas
- Pumas vs. América
- Cruz Azul vs. Toluca
Hay dos jornadas todavía por jugar y este es el calendario que a cada equipo de los involucrados les queda.
JORNADA 16
- Querétaro vs. Cruz Azul, martes 7pm CT México/9pm ET Estados Unidos
- Pumas vs. Juárez, martes 7pm CT México/9pm ET Estados Unidos
- Monterrey vs. Puebla, martes 9pm CT México/11pm ET Estados Unidos
- León vs. América, martes 9pm CT México/11pm ET Estados Unidos
- Atlas vs. Tigres, miércoles 7pm CT México/9pm ET Estados Unidos
- Atlético de San Luis vs. Santos, miércoles 7pm CT México/9pm ET Estados Unidos
- Mazatlán vs. Toluca, miércoles 7pm CT México/9pm ET Estados Unidos
- Necaxa vs. Chivas, miércoles 9pm CT México/11pm ET Estados Unidos
- Tijuana vs. Pachuca, miércoles 9pm CT México/11pm ET Estados Unidos.
JORNADA 17
- Puebla vs. Querétaro
- Pachuca vs. Pumas
- Tigres vs. Mazatlán
- Toluca vs. León
- Chivas vs. Tijuana
- América vs. Atlas
- Juárez vs. Atlético de San Luis
- Santos vs. Monterrey
- Cruz Azul vs. Necaxa.