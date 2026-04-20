Liga MX Liguilla al momento: Clasificados y partidos rumbo a Cuartos de Final de Liga MX Hay cuatro equipos con boleto en mano a la Fiesta Grande, uno casi asegurado y tres disponibles.

Video ¡Rayado se queda FUERA de la Liguilla!

Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul son los únicos equipos que matemáticamente tienen asegurado su lugar en la Fiesta Grande, pero Toluca está a un punto de sumarse a falta de dos jornadas.

PUBLICIDAD

De cara a la Jornada 16 del Clausura 2026, no se podrán definir a los ochos clasificados, aunque puede que tres equipos más se sumen y solo quede uno por pelear, además del tema de la tabla general.

Liga MX: Clasificados al momento a la Liguilla



Chivas, Pumas, Pachuca y Cruz Azul clasificaron de forma oficial la fiesta grande, hay clubes como Toluca está a nada de conseguir su pase y lo podría firmar en la siguiente jornada.

América, León y Atlas dieron un importante pase en sus aspiraciones de meterse a la Liguilla al ganar sus respectivos encuentros, pero la siguiente fecha será crucial ya que las Águilas se miden contra los Esmeraldas, mientras que los Rojinegros se enfrentarán con Tigres, noveno de la tabla.

Liguilla al momento del Clausura 2026



Tras disputarse la Jornada 15 del Clausura 2026, la Fiesta Grande del futbol mexicano se jugaría de la siguiente manera.

Chivas vs. León

Pachuca vs. Atlas

Pumas vs. América

Cruz Azul vs. Toluca

Hay dos jornadas todavía por jugar y este es el calendario que a cada equipo de los involucrados les queda.



JORNADA 16

Querétaro vs. Cruz Azul, martes 7pm CT México/9pm ET Estados Unidos

Pumas vs. Juárez, martes 7pm CT México/9pm ET Estados Unidos

Monterrey vs. Puebla, martes 9pm CT México/11pm ET Estados Unidos

León vs. América, martes 9pm CT México/11pm ET Estados Unidos

Atlas vs. Tigres, miércoles 7pm CT México/9pm ET Estados Unidos

Atlético de San Luis vs. Santos, miércoles 7pm CT México/9pm ET Estados Unidos

Mazatlán vs. Toluca, miércoles 7pm CT México/9pm ET Estados Unidos

Necaxa vs. Chivas, miércoles 9pm CT México/11pm ET Estados Unidos

Tijuana vs. Pachuca, miércoles 9pm CT México/11pm ET Estados Unidos.

PUBLICIDAD

JORNADA 17