Pumas UNAM Keylor Navas dedica mensaje a Efraín Juárez tras oficializarse su salida El portero de Costa Rica se despidió del entrenador mexicano, que apunta a tener equipo en Europa.

Video Keylor Navas dedica mensaje a Efraín Juárez tras irse de Pumas

Efraín Juárez no es más técnico de Pumas de forma oficial tras un comunicado de prensa del club y el portero Keylor Navas le dedicó unas palabras de despedida al entrenador.

Después de una semana caótica al interior del Club Universidad Nacional con los rumores de la salida del técnico, al hacer oficial, llegaron algunos mensajes de adiós de parte de sus jugadores.

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Las palabras de Keylor Navas para Efraín Juárez



Keylor Navas madrugó este martes para lanzar un posteo en las redes sociales y despedirse de Efraín Juárez. El tico subió en una storie de su cuenta de Instagram las siguientes palabras.

"La verdad, no es lindo despedirse de un gran entrenador... que Dios lo acompañe, míster!!! Muchas gracias por haber entregado todo por el club de sus amores. Muchos éxitos, que seguro llegarán!".

Keylor renovó contrato con Pumas hace unos meses y llegó al club bajo el mando de Efraín Juárez, donde al momento suma 42 partidos, 53 goles recibidos y 13 partidos sin gol en contra.

José Juan Macías fue otro jugador que se despidió de Efraín Juárez con este mensaje: "Gracias por confiar en mí en el momento más complicado de mi carrera, que vengan muchos más éxitos y que Dios te bendiga junto a tu CT!".

¿Por qué se va Efraín Juárez de Pumas?



Desde hace algunas semanas se manejan versiones que hay interés de parte de Europa por Efraín Juárez, hecho que detonó en su salida de Pumas, a falta de que se concrete algo.

Se habló que el entrenador mexicano puede tener ofertas en específico del futbol de Bélgica, ya sea del Brujas o del Standard Lieja.