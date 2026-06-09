    Pumas UNAM

    Keylor Navas dedica mensaje a Efraín Juárez tras oficializarse su salida

    El portero de Costa Rica se despidió del entrenador mexicano, que apunta a tener equipo en Europa.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Keylor Navas dedica mensaje a Efraín Juárez tras irse de Pumas

    Efraín Juárez no es más técnico de Pumas de forma oficial tras un comunicado de prensa del club y el portero Keylor Navas le dedicó unas palabras de despedida al entrenador.

    Después de una semana caótica al interior del Club Universidad Nacional con los rumores de la salida del técnico, al hacer oficial, llegaron algunos mensajes de adiós de parte de sus jugadores.

    PUBLICIDAD

    Las palabras de Keylor Navas para Efraín Juárez


    Keylor Navas madrugó este martes para lanzar un posteo en las redes sociales y despedirse de Efraín Juárez. El tico subió en una storie de su cuenta de Instagram las siguientes palabras.

    "La verdad, no es lindo despedirse de un gran entrenador... que Dios lo acompañe, míster!!! Muchas gracias por haber entregado todo por el club de sus amores. Muchos éxitos, que seguro llegarán!".

    Keylor renovó contrato con Pumas hace unos meses y llegó al club bajo el mando de Efraín Juárez, donde al momento suma 42 partidos, 53 goles recibidos y 13 partidos sin gol en contra.

    José Juan Macías fue otro jugador que se despidió de Efraín Juárez con este mensaje: "Gracias por confiar en mí en el momento más complicado de mi carrera, que vengan muchos más éxitos y que Dios te bendiga junto a tu CT!".

    ¿Por qué se va Efraín Juárez de Pumas?


    Desde hace algunas semanas se manejan versiones que hay interés de parte de Europa por Efraín Juárez, hecho que detonó en su salida de Pumas, a falta de que se concrete algo.

    Se habló que el entrenador mexicano puede tener ofertas en específico del futbol de Bélgica, ya sea del Brujas o del Standard Lieja.

    Video Momento emotivo de Efra con sus hijos y su madre
    Relacionados:
    Pumas UNAMLiga MXKeylor NavasEfraín Juárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Tráiler: Corazón de Oro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    Papá o mamá
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX