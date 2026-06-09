    Liga MX

    Jonathan Dos Santos regala emotivo mensaje al confirmarse su salida del América

    El mediocampista mexicano culminó su etapa con los azulcremas pero no dejó pasar oportunidad de profesar su amor por el club

    Por:
    Erick Maya
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    Imagen TUDN

    Jonathan Dos Santos puso punto final este lunes a su exitoso paso por el Club América, luego de que la institución azulcrema hiciera oficial su salida del equipo tras tres años y medio formando parte de las Águilas.

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    Poco después de esta noticia, las redes sociales del América publicaron un video del menor de los Dos Santos, donde Jona aprovechó para hacer su propia despedida del equipo de sus amores en la Liga MX.

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    ¿Cómo se despidió Jonathan Dos Santos del América?

    En la grabación americanista aparece un Jonathan Dos Santos muy conmovido escribiendo una carta con dedicatoria a todos los que formaron parte de su paso por el club de Coapa, desde sus compañeros de equipo, pasando por directiva, cuerpo técnico y utileros, hasta los aficionados del conjunto capitalino.

    Jona reveló que su gran motivación para llegar al América, equipo del que es aficionado desde muy pequeño, era continuar con el legado de su padre Zizinho, quien militó en el equipo durante la década de los ochentas y que falleció apenas unos meses antes de que fichara con los azulcremas.

    Durante el corto aparecen también varias imágenes del mediocampista mexicano celebrando títulos con las Águilas, pues él fue una de las piezas más importantes del entrenador brasileño André Jardine para lograr el tricampeonato de la Liga MX en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

    ¿Jonathan Dos Santos se retira del futbol?

    La salida de Jonathan Dos Santos del América era una posibilidad de la que se venía hablando desde este semestre y los rumores se incrementaron tras su llanto al final del partido ante Pumas donde su equipo fue eliminado en los Cuartos de Final del Clausura 2026.

    A sus 36 años de edad, y tras haber cumplido de forma cabal el que en sus palabras fue "el mayor reto de su carrera'", todo parece indicar que Jonathan Dos Santos, formado como jugador en la cantera del FC Barcelona, anunciará próximamente su retiro como futbolista profesional.

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