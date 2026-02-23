    Liga MX

    En Argentina ponen a Gabriel Milito como uno de los candidatos para River Plate

    De acuerdo con los medios en el país sudamericano, el técnico de Chivas está en la lista para el club.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video En Argentina candidatean a Gabriel Milito para River Plate

    Luego del éxito que ha tenido Gabriel Milito en Chivas dentro de la Liga MX, su nombre ha saltado en una lista larga de técnicos para ser el sucesor del técnico en un grande del futbol de Argentina.

    Este día, Marcelo Gallardo realizó un video en el que anunció que dejará de ser el estratega de River Plate, luego de no conseguir los objetivos que se propusieron él y la directiva de la institución, en el clip señaló que el próximo jueves ante Banfield será su último partido en el banquillo de los Millonarios.

    Actualmente, el club está en la décima posición del campeonato dentro del Grupo B, con 7 puntos en seis partidos disputados.

    Liga MX

    Esta noticia nos hace recordar lo que pasó hace unos meses cuando Fernando Gago salió de forma repentina para firmar con Boca Juniors, dejando a Chivas a medio torneo de Liga MX.

    ¿Quiénes son los nombres que suenan para dirigir a River Plate?

    De acuerdo con el Diario Olé, medio de comunicación en Argentina, hay varios nombres que se barajean para suplir al ‘Muñeco’ Gallardo, entre ellos está el que hoy es el técnico de Chivas, Gabriel Milito.

    Pero antes de él hay otros que toman más fuerza y los toman como opciones principales, uno de ellos es Hernán Crespo, técnico de San Pablo en Brasil, otro es Santiago Solari quien tiene el cargo de director profesional de futbol del Real Madrid desde el 2022.

    Otros son Ariel Holan, Chaco Coudet, técnico del Alavés, Gabriel Milito de Chivas, Pablo Aimar y Ramón Díaz, estos últimos cuatro los catalogaron como los más difíciles de llevar al cargo en River Plate.

    Video ¿Se ilusionan en Chivas? Milito supera efectividad de Almeyda y Paunovic

    Lo que deberá pagar River Plate si quiere a Gabriel Milito

    De acuerdo con información de Erick López, el técnico de Chivas estaría blindado, el equipo argentino tendría que desembolsar 8 millones de dólares, una de las más altas del Futbol Mexicano.

    Además, nuestro compañero de TUDN en Guadalajara nos compartió que el técnico actual sabe lo que pasó con Fernando Gago, y Milito dio su palabra para no dejar el proyecto a medio término, por lo que el club Rojiblanco puede estar tranquilo.

    Video Esto deberá pagar River Plate si quiere a Milito
