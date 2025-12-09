Liga MX Liga MX: revelan el calendario del Clausura 2026 Se dan a conocer las fechas de inicio y término del próximo torneo de la Liga MX en edición especial por el Mundial 2026.

Video ¿Final en Navidad? Liga MX sorprende en su calendario del Apertura 2025

La Liga MX dio a conocer las primeras fechas del calendario para el Torneo Clausura 2026, mismo que será especial al tratarse de año del Mundial 2026 en donde México es uno de los anfitriones, junto con Estados Unidos y Canadá.

Ya hay fechas de inicio y fin, es decir, de la Jornada 1 y de la Gran Final de vuelta, todo esto después de la asamblea especial de dueños dentro de la Federación Mexicana de Futbol.

Además, se confirmó que, por ocasión especial del Mundial 2026, habrá un cambio de formato, de entrada, solamente para esta edición.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TORNEO CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX?



En la referida asamblea se acordó que el próximo Torneo Clausura 2026 dé inicio el 9 de enero con los primeros partidos de la Jornada 1.

Se acordó también que la Gran Final por el título de la Liga MX se dispute el próximo 24 de mayo, esto para dar tiempo prudente para la preparación y disputa por parte de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

¿HABRÁ PLAY-IN EN LA LIGA MX PARA EL TORNEO CLAUSURA 2026?



Dentro del calendario final, que se dará a conocer en los próximos días, se incluirán tres fechas dobles dentro de la Fase Regular.

Además, destaca la eliminación del Play-in, de primera instancia, solamente para este torneo, esto en aras de acomodar mejor las fechas y calendarios de cara al magno certamen mundialista.

De esta forma, se regresará, al menos solo por el Clausura 2026, al formato anterior de clasificación a la Fase Final o Liguilla, con los ocho mejores equipos dentro de la tabla.

FECHAS IMPORTANTES DEL CALENDARIO DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



Ya con las fechas importantes de inicio y final definidas, esto es lo que debes tener en cuenta en el calendario del próximo Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.