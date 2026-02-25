Liga MX Miguel Vázquez deja fuerte advertencia desde el América tras debut en el Clausura 2026 El defensa deja en claro que al América no se le puede descartar si logra avanzar a la Fase Final del Clausura 2026.

Video El fuerte mensaje de Miguel Vázquez tras su debut en el Clausura con América

Miguel Vázquez, defensa del Club América, dejó un fuerte mensaje después de que tuviera sus primeros minutos en el presente Torneo Clausura 2026 ante el Puebla y, sobre todo, de cara a lo que viene en el futuro a corto plazo para la escuadra azulcrema.

En entrevista exclusiva para TUDN, Miguel Vázquez refirió sobre la inconsistencia de resultados del conjunto dirigido por André Jardine, que en sus últimas apariciones, perdió el Clásico y goleó al Puebla, y dejó en claro que las Águilas representan a un equipo peligroso si logra avanzar a la Liguilla, sin importar el lugar.

"Sí, es muy intermitente que a aveces muiy bien, a veces muy mal, pero nosotros siempre trabajamos, creemos en el profe, en los grandes jugadores que tenemos, siempre se tiene qué creer en el América, así entremos en el ocho, en el uno, en el tres, en lo que sea, la verdad es que América siempre se debe respetar y lo vemos así", dijo

Además, Miguel Vázquez señaló que está preparado para tener actividad con el América y que siente que ha fabricado sus oportunidades de forma consistente.

"Sin dejar al lado lo que es un factor importante para las oportunidades, no es suerte que se haya presentado eso, si yo no estoy preparado o cualquiera de los menores, no te va a llegar la oportunidad, con tu preparación te llega la oportunidad, es un tema del día a día estar lo mejor posible para cuando el técnico necesite meterte, aprovechar esa oportunidad".

Por último, Miguel Vázquez dio su aval para que Álvaro Fidalgo sea integrante de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.