    Mohamed afirma que Marcel Ruiz no está en Europa por jugar en Liga MX

    El entrenador del Toluca habló del deseo de Alexis Vega por volver y que al América nunca se le puede descartar.

    Por:Antonio Quiroga
    Antonio Mohamed habló una vez más de la calidad de Marcel Ruiz para dar el salto a Europa, al argumentar que de no jugar en la Liga MX ya estaría allá.

    "Marcel está tranquilo, tiene claro que si no era un equipo importante se iba quedar aquí, iba a jugar el Mundial y después aparecerán mejores cosas y si no seguirá en Toluca, no está desesperado por irse. Es de lo mejor de la liga pero no está desesperado.

    " Si hubiese nacido en Argentina o Brasil y estaría en Liverpool o en Real Madrid, a ese nivel, no tiene la posibilidad de que lo vean diferente porque juega en la Liga Mexicana. Si hubiera salido de Riveras, de Boca o de Palmeiras jugaría en un equipo grande, no tengo ningún tipo de dudas, es un jugador de elite total en todos los aspectos del juego".

    LA REVELACIÓN DE ANTONIO MOHAMED SOBRE ALEXIS VEGA


    El Turco dio estas declaraciones a través del podcast Vamos Show, donde no compartió el hecho de los partidos amistosos de Selección Mexicana, pero sí la concentración larga previo al Mundial 2026.

    " Alexis está desesperado por volver por el tema del Mundial, quiere demostrar que esta en condiciones, que está bien. Jesús Gallardo lo mismo. Lo único que tenemos que ver es que la Selección mete partidos a cada rato. Se los llevan 40 días antes y te meten partidos todos los días, para eso directamente que los equipos no juguemos el torneo y listo".

    TURCO NO DESCARTA JAMÁS AL AMÉRICA


    A pesar del irregular inicio que tuvo el América de André Jardine en el presente Clausura 2026, Antonio Mohamed es consciente que otros clubes pueden competir al Toluca para evitar el tricampeonato.

    "América no se puede descartar nunca. Aunque están en una etapa de renovación pero sabemos que se pueden reiniciar nuevamente porque tienen grandes futbolistas, no los puedes decantar, Chivas está en gran momento, Cruz Azul, Tigres, Monterey son candidatos".

