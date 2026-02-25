Liga MX Monterrey vs. Cruz Azul: Carlos Salcedo hace promesa a aficionados: "La actitud no es negociable" El defensor convivió e intercambió palabras con seguidores de Rayados que protestaron por falta de resultados en las afueras de las instalaciones del club.

Video Carlos Salcedo se detiene ante protestas de fans, “la actitud no es negociable”

Rumbo al partido Monterrey vs. Cruz Azul de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026, aficionados de Rayados se hicieron presentes a las afueras de El Barrial para protestar con una manta y cánticos alusivos a jugadores y directivos a falta de resultados positivos.

Las protestas no generaron disturbios pese a la presencia de elementos de seguridad municipal de Santiago, Nuevo León. Incluso personal del club salió y habló con los líderes de las porras, quienes ingresaron a las instalaciones para conversar con el capitán Sergio Canales.

Fue el veterano jugador Carlos Salcedo quien detuvo su auto e intercambió algunas palabras con los seguidores, firmó autógrafos e incluso lanzó una promesa a nombre del club ante la falta de resultados positivos en el Clausura 2026 de la Liga MX que tiene al equipo en la novena posición.

“Es lo que estamos haciendo, creo que tienen la razón porque el equipo tiene que morir de algo y creo yo la actitud no es negociable. Es un punto a mejorar”, dijo Carlos Salcedo a los seguidores a su salida de El Barrial.

También detuvieron sus autos para atender a los aficionados Roberto de la Rosa y Alonso Acevs, aunque estos sólo se limitaron a tomarse fotografías y repartir autógrafos sin mencionar palabra alguna ante las protestas y, en algunos casos, respaldo de seguidores.

SERGIO CANALES ATENDIÓ Y COMPRENDIÓ LA INCONFORMIDAD DE LA AFICIÓN DEL MONTERREY

El Tano Rayado, uno de los líderes de las porras de Rayados, habló ante los medios de comunicación lo que platicó con el español Sergio Canales, quien estuvo en representación de los jugadores ante las protestas por malos resultados.

“Desde que llegamos le hicimos entender a la gente del club que no veníamos con la intención de molestar a los jugadores o a sus propiedades como son sus carros, lo que queremos es que nos escucharan, nos escucharon, entendieron que respetamos a los jugadores que salían, nunca quisimos hacer algo malo para ello.

“Ellos decidieron ingresarnos a El Barrial y ponernos a Canales como referente de los jugadores para hablar con él. Le externamos todos, vinimos de una manera tranquilo, no íbamos a causar ningún problema ni a ellos, ni a la institución, a nadie.