    Liga MX

    Marc Speigel fue claro: tiene en mente buscar a un nuevo Ronaldinho para Querétaro

    El dueño de Gallos Blancos habló sobre el fichaje de jugadores y del futuro de la Liga MX a nivel mundial.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Marc Speigel habla sobre fichar a un nuevo Ronaldinho en Querétaro

    Querétaro está en una restructuración tras la llegada de la nueva administración en julio del 2025, los Gallos Blancos han tenido torneos de bajo rendimiento, pero eso puede cambiar con el trabajo que realizará el nuevo dueño.

    Marc Speigel, propietario de Querétaro estuvo en una entrevista con Mauricio Ymay de TUDN, en el que habló sobre lo que tiene pensado para el equipo tras casi un año bajo su mando.

    PUBLICIDAD

    Una de las cosas que llamó la atención fue la renovación del plantel, en el que estarán buscando fichar a jugadores de calidad en México y fuera del país, además de desarrollar a sus propios jugadores dentro de las Fuerzas Básicas.

    Más sobre Liga MX

    Diego Lainez renueva contrato con Tigres en pleno Clausura2026 de Liga MX
    1 mins

    Diego Lainez renueva contrato con Tigres en pleno Clausura2026 de Liga MX

    Liga MX
    Monterrey vs. Cruz Azul: Carlos Salcedo hace promesa a aficionados: "La actitud no es negociable"
    2 mins

    Monterrey vs. Cruz Azul: Carlos Salcedo hace promesa a aficionados: "La actitud no es negociable"

    Liga MX
    Monterrey vs. Cruz Azul: aficionados de Rayados protestan en El Barrial por malos resultados
    1 mins

    Monterrey vs. Cruz Azul: aficionados de Rayados protestan en El Barrial por malos resultados

    Liga MX
    Miguel Vázquez deja fuerte advertencia desde el América tras debut en el Clausura 2026
    2 mins

    Miguel Vázquez deja fuerte advertencia desde el América tras debut en el Clausura 2026

    Liga MX
    Alexis Vega publica video que da pistas sobe su regreso con Toluca y Selección Mexicana
    1 mins

    Alexis Vega publica video que da pistas sobe su regreso con Toluca y Selección Mexicana

    Liga MX
    Chivas blinda a Gabriel Milito, River Plate tendría que pagar una millonada
    2 mins

    Chivas blinda a Gabriel Milito, River Plate tendría que pagar una millonada

    Liga MX
    Así se juega y puedes ver la Jornada 8 de Clausura 2026 de Liga MX
    2 mins

    Así se juega y puedes ver la Jornada 8 de Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    Federico Viñas, exjugador del América, manda mensaje de solidaridad a México
    1 mins

    Federico Viñas, exjugador del América, manda mensaje de solidaridad a México

    Liga MX
    El Color de David Faitelson en el Cruz Azul ante Chivas
    4:04

    El Color de David Faitelson en el Cruz Azul ante Chivas

    Liga MX
    Keylor Navas respalda a José Caicedo frente a la afición de Pumas en C.U.
    1 mins

    Keylor Navas respalda a José Caicedo frente a la afición de Pumas en C.U.

    Liga MX

    Nuestro trabajo es rejuvenecer el equipo y hacer más dinámico, debemos estudiar cómo fichar jugadores no solo en México, buscaremos fichar México-Americanos, Estadounidenses, en América Central y el Sur, después intentar traerlos de otras partes del mundo”.

    “Creemos que es el futuro del futbol, pero también ayudar a la Selección Nacional, dándole oportunidad a los jóvenes de jugar en el primer equipo, no queremos obstaculizar a los jóvenes que desean seguir adelante y jugar en Europa u otras ligas, queremos ser conocidos por ser el equipo que brinda esa oportunidad a los jugadores, comenzando al nivel de la academia, lo primero es desarrollar a nuestros jugadores”.

    En cuanto grandes fichajes, Marc Speigel recordó el pasaje de Ronaldinho por el conjunto de Gallos Blancos de Querétaro y señaló que sería extraordinario, pero buscan ese calibre de jugador, pero ajustado al presupuesto.

    Nos encantaría poder tener a un jugador de la calidad de Ronaldinho, sin duda eso ayudaría, queremos un club sostenible, me refiero a no tener solo un éxito al año y luego una escasez del mismo… Queremos a un jugador de ese calibre, pero tiene que encajar desde el punto de vista salarial, no saldremos al mercado a gastar mucho dinero por alguien que era bueno hace cinco o diez años”.

    PUBLICIDAD

    Pronostica que la Liga MX estará en el Top 5 del mundo

    El dueño de Querétaro, Marc Speigel también habló sobre el futuro de la Liga MX y su perspectiva si se logran los objetivos que se plantean, también se aventuró a ver una posible fusión entre liga de México y Estados Unidos, lo que podría catapultarlas a una potencia mundial.

    Será una de las cinco ligas más importantes del mundo… Viendo la demografía, el crecimiento socioeconómico en México, así como en Estados Unidos, no hay razón para que no sea una de las cinco mejores, eso es desde el punto de vista comercial, desde lo deportivo creemos en ello, por eso invertimos aquí, hay mucho trabajo por hacer… Si las dos ligas (Liga MX y MLS) se fusionan tendrás la segunda liga más grande del mundo, el poder detrás de algo así eclipsará a todo, excepto a Inglaterra”.

    Video Marc Spiegel, nuevo dueño de Querétaro, manda mensaje que ilusiona
    Relacionados:
    Liga MXQuerétaro

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX