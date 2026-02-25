Liga MX Marc Speigel fue claro: tiene en mente buscar a un nuevo Ronaldinho para Querétaro El dueño de Gallos Blancos habló sobre el fichaje de jugadores y del futuro de la Liga MX a nivel mundial.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Marc Speigel habla sobre fichar a un nuevo Ronaldinho en Querétaro

Querétaro está en una restructuración tras la llegada de la nueva administración en julio del 2025, los Gallos Blancos han tenido torneos de bajo rendimiento, pero eso puede cambiar con el trabajo que realizará el nuevo dueño.

Marc Speigel, propietario de Querétaro estuvo en una entrevista con Mauricio Ymay de TUDN, en el que habló sobre lo que tiene pensado para el equipo tras casi un año bajo su mando.

PUBLICIDAD

Una de las cosas que llamó la atención fue la renovación del plantel, en el que estarán buscando fichar a jugadores de calidad en México y fuera del país, además de desarrollar a sus propios jugadores dentro de las Fuerzas Básicas.

“ Nuestro trabajo es rejuvenecer el equipo y hacer más dinámico, debemos estudiar cómo fichar jugadores no solo en México, buscaremos fichar México-Americanos, Estadounidenses, en América Central y el Sur, después intentar traerlos de otras partes del mundo”.

“Creemos que es el futuro del futbol, pero también ayudar a la Selección Nacional, dándole oportunidad a los jóvenes de jugar en el primer equipo, no queremos obstaculizar a los jóvenes que desean seguir adelante y jugar en Europa u otras ligas, queremos ser conocidos por ser el equipo que brinda esa oportunidad a los jugadores, comenzando al nivel de la academia, lo primero es desarrollar a nuestros jugadores”.

En cuanto grandes fichajes, Marc Speigel recordó el pasaje de Ronaldinho por el conjunto de Gallos Blancos de Querétaro y señaló que sería extraordinario, pero buscan ese calibre de jugador, pero ajustado al presupuesto.

“ Nos encantaría poder tener a un jugador de la calidad de Ronaldinho, sin duda eso ayudaría, queremos un club sostenible, me refiero a no tener solo un éxito al año y luego una escasez del mismo… Queremos a un jugador de ese calibre, pero tiene que encajar desde el punto de vista salarial, no saldremos al mercado a gastar mucho dinero por alguien que era bueno hace cinco o diez años”.

PUBLICIDAD

Pronostica que la Liga MX estará en el Top 5 del mundo

El dueño de Querétaro, Marc Speigel también habló sobre el futuro de la Liga MX y su perspectiva si se logran los objetivos que se plantean, también se aventuró a ver una posible fusión entre liga de México y Estados Unidos, lo que podría catapultarlas a una potencia mundial.

“ Será una de las cinco ligas más importantes del mundo… Viendo la demografía, el crecimiento socioeconómico en México, así como en Estados Unidos, no hay razón para que no sea una de las cinco mejores, eso es desde el punto de vista comercial, desde lo deportivo creemos en ello, por eso invertimos aquí, hay mucho trabajo por hacer… Si las dos ligas (Liga MX y MLS) se fusionan tendrás la segunda liga más grande del mundo, el poder detrás de algo así eclipsará a todo, excepto a Inglaterra”.