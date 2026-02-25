    Liga MX

    Monterrey vs. Cruz Azul: aficionados de Rayados protestan en El Barrial por malos resultados

    Los seguidores del Monterrey expresaron su malestar por la falta de resultados positivos, lo hicieron con cánticos y mantas.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Monterrey vs. Cruz Azul se juega este sábado 28 de febrero como parte de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026 y la fata de resultados comienza a terminar con la tolerancia de la afición de Rayados, que se hizo presente en El Barrial para entonar cánticos como protesta.

    Rayados llegará a este fin de semana como noveno en la tabla de posiciones con 10 puntos tras tres triunfos, un empate y tres derrotas, mismo saldo y estadística que su acérrimo rival citadino, Tigres, al que se medirá en poco más de una semana.

    “Dejen de vender humo, a qué juega Monterrey”, se leyó en una pancarta llevada por los seguidores del Monterrey y quienes entonaron cánticos de “que lo sepan directivos y jugadores, no venimos por ustedes, venimos por los colores”, entonaban en uno de sus cánticos.

    Personal del club regiomontano salió a la calle para hablar con los líderes de las porras y luego los llevaron al interior de El Barrial para conversar con el capitán Sergio Canales.

    Domenec Torrent no ha logrado los resultados esperados como director técnico de Rayados de Monterrey; ilusionó tras clasificar a los Octavos de Final del pasado Mundial de Clubes y en la Liga MX Apertura 2025 fue frenado en Semifinales por Toluca, a la postre bicampeón.

    Estos son los partidos que le resta a Rayados en la fase regular del Clausura 2026:

    • Monterrey vs. Cruz Azul
    • Monterrey vs. Querétaro
    • Tigres vs. Monterrey
    • FC Juárez vs. Monterrey
    • Monterrey vs. Chivas
    • Monterrey vs. Atlético de San Luis
    • Atlas vs. Monterrey
    • Monterrey vs. Pachuca
    • Monterrey vs. Puebla
    • Santos Laguna vs. Monterrey
    Liga MXMonterrey

