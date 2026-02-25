Liga MX Monterrey vs. Cruz Azul: aficionados de Rayados protestan en El Barrial por malos resultados Los seguidores del Monterrey expresaron su malestar por la falta de resultados positivos, lo hicieron con cánticos y mantas.

Video Aficionados del Monterrey protestan a las afueras de El Barrial

Monterrey vs. Cruz Azul se juega este sábado 28 de febrero como parte de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026 y la fata de resultados comienza a terminar con la tolerancia de la afición de Rayados, que se hizo presente en El Barrial para entonar cánticos como protesta.

Rayados llegará a este fin de semana como noveno en la tabla de posiciones con 10 puntos tras tres triunfos, un empate y tres derrotas, mismo saldo y estadística que su acérrimo rival citadino, Tigres, al que se medirá en poco más de una semana.

“Dejen de vender humo, a qué juega Monterrey”, se leyó en una pancarta llevada por los seguidores del Monterrey y quienes entonaron cánticos de “que lo sepan directivos y jugadores, no venimos por ustedes, venimos por los colores”, entonaban en uno de sus cánticos.

Personal del club regiomontano salió a la calle para hablar con los líderes de las porras y luego los llevaron al interior de El Barrial para conversar con el capitán Sergio Canales.

Domenec Torrent no ha logrado los resultados esperados como director técnico de Rayados de Monterrey; ilusionó tras clasificar a los Octavos de Final del pasado Mundial de Clubes y en la Liga MX Apertura 2025 fue frenado en Semifinales por Toluca, a la postre bicampeón.

Estos son los partidos que le resta a Rayados en la fase regular del Clausura 2026: