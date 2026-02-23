Liga MX Así se juega y puedes ver la Jornada 8 de Clausura 2026 de Liga MX Muchas emociones nos deparan de cara a la actividad del fin de semana en la Liga MX.

Video ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026

El Clausura 2026 de la Liga MX llega este fin de semana con la Jornada 8 con el Toluca vs. Chivas y Monterrey vs. Cruz Azul y América vs. Tigres como los partido más llamativos.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 8 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



La actividad de la Jornada 8 comienza el viernes 27 de febrero con cuatro partidos y se extenderá para el sábado 28 con cinco juegos más.

Querétaro vs. Santos

El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Mazatlán vs. Pachuca

El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 19:00 del centro de México por TV Azteca, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

Juárez vs. Atlas

El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 21:00 del centro de México FOX, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Tijuana vs. Pumas

El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 21:00 del centro de México por FOX, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

Atlético de San Luis vs. Puebla

El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 17:00 del centro de México y a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos por ViX, en ambos países.

Toluca vs. Chivas

El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 17:00 del centro de México por TV Azteca, a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.

León vs. Necaxa

El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

Monterrey vs. Cruz Azul

El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos es por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.

América vs. Tigres