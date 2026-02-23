    Liga MX

    Así se juega y puedes ver la Jornada 8 de Clausura 2026 de Liga MX

    Muchas emociones nos deparan de cara a la actividad del fin de semana en la Liga MX.

    Por:Antonio Quiroga
    
    ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026

    El Clausura 2026 de la Liga MX llega este fin de semana con la Jornada 8 con el Toluca vs. Chivas y Monterrey vs. Cruz Azul y América vs. Tigres como los partido más llamativos.

    Guadalajara perdió el invicto tras caer de visita ante La Máquina, aunque se mantiene como líder del certamen, mientras que Pumas sigue con buen rendimiento al vencer 2-0 a Rayados en casa.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 8 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX


    La actividad de la Jornada 8 comienza el viernes 27 de febrero con cuatro partidos y se extenderá para el sábado 28 con cinco juegos más.

    • Querétaro vs. Santos

    El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Mazatlán vs. Pachuca

    El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 19:00 del centro de México por TV Azteca, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Juárez vs. Atlas

    El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 21:00 del centro de México FOX, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Tijuana vs. Pumas

    El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 21:00 del centro de México por FOX, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Atlético de San Luis vs. Puebla

    El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 17:00 del centro de México y a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos por ViX, en ambos países.

    • Toluca vs. Chivas

    El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 17:00 del centro de México por TV Azteca, a las 6pm ET, 3pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.

    • León vs. Necaxa

    El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 19:00 del centro de México por FOX, a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Monterrey vs. Cruz Azul

    El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 8pm ET, 5pm PT en Estados Unidos es por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.

    • América vs. Tigres

    El partido se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponible en ViX.

