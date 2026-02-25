    Liga MX

    Diego Lainez renueva contrato con Tigres en pleno Clausura2026 de Liga MX

    El mediocampista continuará como jugador de la UANL bajo el lema “La historia S16gue” y estos son los detalles del tiempo de su contrato.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Factor Lainez! Tigres anuncia renovación de contrato del mexicano

    Tigres de la UANL anunció este miércoles, de cara al inicio de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026, la renovación de contrato de Diego Lainez a la mitad de lo que es su séptimo torneo desde su regreso al futbol mexicano tras su paso por el Real Betis de LaLiga española.

    Diego Lainez tuvo su debut profesional en Liga MX en el Clausura 2017 en un León vs. América con empate de 1-1 y tras entrar de cambio por ‘el Chepe’ Guerrero bajo la dirección técnica de Ricardo Antonio La Volpe.

    Con América ganó una Liga MX en el Apertura 2018; como jugador del Betis aumentó su palmarés como campeón de la Copa del Rey y ya como elemento de Tigres de la UANL tiene una Liga MX y un Campeón de Campeones, ambos en 2023.

    DIEGO LAINES, SU HISTORIA S16GUE COMO JGADOR DE TIGRES

    Fue este miércoles 25 de febrero que se anunció la renovación de contrato de Diego Lainez, de 26 años de edad y que pelea por un lugar en la convocatoria definitiva de Javier Aguirre con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

    Si bien Tigres no dio detalles acerca de su extensión de contrato, de acuerdo con Vladimir García para TUDN, el mediocampista lo hizo por los próximos tres años.

    Tigres, que marcha en la octava posición de la tabla en la Liga MX Clausura 2026 con 10 puntos, se medirá en la Jornada 8 al exequipo de Lainez, las Águilas del América de cara a una Fecha Doble en la que enfrentarán al Puebla y luego el Clásico Regio ante Monterrey.

