Liga MX Toluca es bicampeón de Liga MX tras vencer a Tigres con penales cardíacos Los Diablos Rojos conquistaron el doceavo título de su historia tras tirarse 24 penales en el Estadio Nemesio Diez.

¡Toluca es bicampeón de Liga MX! Los Diablos Rojos del ‘Turco’ Mohamed ganaron el Torneo Apertura 2025 tras vencer a Tigres en una emocionante y cardíaca tanda de penales.

Parecía que Tigres iba a coronarse en el Estadio Nemesio Diez al abrir el marcador al minuto 14 con el gol de Fernando Gorriarán tras desviar un tiro libre de André-Pierre Gignac. Ese tanto ponía el 0-2 en el global a favor de los felinos tras ganar la Final de ida en el Volcán.

Toluca nunca se rindió y de la mano de Helinho, quien dio un partidazo y salió del campo lesionado al minuto 73, remontó ante el apoyo de casi 30 mil aficionados que no dejaron de alentar de principio a fin.

El brasileño sacó un disparo de larga distancia que pegó en el poste y se incrustó en las redes de Nahuel Guzmán para el 1-1 al minuto 40, y al 52’ le puso una extraordinaria asistencia a Paulinho para el 2-1, 2-2 global.

Alexis Vega regresó a la cancha después de casi dos meses y, aunque se notaba que no estaba al 100 por ciento físicamente por la lesión que sufrió el pasado 26 de octubre, creó peligro con centros que estuvieron cerca de darle el triunfo a los Diablos Rojos en el tiempo regular.

La Final del Apertura 2025 se extendió a tiempos extra y penales tras un juego cerrado en el que Guido Pizarro buscaba convertirse en el técnico más joven en ser campeón de Liga MX y unirse a la selecta lista de campeones como jugadores y entrenadores de un mismo club.

La tanda de penales fue una locura con 24 cobros. Por parte de Tigres fallaron Nicolás Ibáñez, Joaquim y Nahuel Guzmán. Mientras que por Toluca erraron Federico Pereira, Juan Pablo Domínguez y Luis García.

El penal definitivo lo cobró Alexis Vega con personalidad para darle a Toluca el bicampeonato de Liga MX en una de las Finales más emocionantes de los últimos tiempos.

Los títulos de Toluca de Liga MX

Los Diablos Rojos empataron a Chivas con 12 títulos en el segundo lugar de los equipos más ganadores de la Primera División de México, a cuatro del América.

Temporada 1966-67

Temporada 1967-68

Temporada 1974-75

Torneo Verano 1998

Torneo Verano 1999

Torneo Verano 2000

Torneo Apertura 2002

Torneo Apertura 2005

Torneo Apertura 2008

Torneo Bicentenario 2010

Torneo Clausura 2025

Torneo Apertura 2025

'Turco' Mohamed, entre los técnicos más ganadores de Liga MX

Por su parte, Antonio Mohamed superó a Enrique Meza al ganar su quinta Liga MX y escaló al cuarto lugar de los entrenadores más ganadores del futbol mexicano.

El 'Turco' Mohamed igualó a Javier de la Torre, Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich, y solo tiene por delante a Raúl Cárdenas, con seis títulos, y a Ricardo Ferretti y Nacho Trelles, con siete campeonatos.