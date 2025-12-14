    Liga MX

    Toluca es bicampeón de Liga MX tras vencer a Tigres con penales cardíacos

    Los Diablos Rojos conquistaron el doceavo título de su historia tras tirarse 24 penales en el Estadio Nemesio Diez.

    Video Resumen | ¡Toluca se corona bicampeón en una dramática serie de penales!

    ¡Toluca es bicampeón de Liga MX! Los Diablos Rojos del ‘Turco’ Mohamed ganaron el Torneo Apertura 2025 tras vencer a Tigres en una emocionante y cardíaca tanda de penales.

    Parecía que Tigres iba a coronarse en el Estadio Nemesio Diez al abrir el marcador al minuto 14 con el gol de Fernando Gorriarán tras desviar un tiro libre de André-Pierre Gignac. Ese tanto ponía el 0-2 en el global a favor de los felinos tras ganar la Final de ida en el Volcán.

    PUBLICIDAD

    Toluca nunca se rindió y de la mano de Helinho, quien dio un partidazo y salió del campo lesionado al minuto 73, remontó ante el apoyo de casi 30 mil aficionados que no dejaron de alentar de principio a fin.

    El brasileño sacó un disparo de larga distancia que pegó en el poste y se incrustó en las redes de Nahuel Guzmán para el 1-1 al minuto 40, y al 52’ le puso una extraordinaria asistencia a Paulinho para el 2-1, 2-2 global.

    Más sobre Liga MX

    ¿Cuántos títulos tiene cada equipo de la Liga MX?
    1 mins

    ¿Cuántos títulos tiene cada equipo de la Liga MX?

    Liga MX
    Un emocionado y casi sin voz Paulinho describe así el secreto de Toluca
    2:47

    Un emocionado y casi sin voz Paulinho describe así el secreto de Toluca

    Liga MX
    Final Toluca vs. Tigres: la reacción de Guido Pizarro ante un error de Nahuel Guzmán que casi cuesta el gol
    1 mins

    Final Toluca vs. Tigres: la reacción de Guido Pizarro ante un error de Nahuel Guzmán que casi cuesta el gol

    Liga MX
    Final Toluca vs. Tigres: así reciben a Alexis Vega tras entrar de cambio por Jesús Angulo
    1 mins

    Final Toluca vs. Tigres: así reciben a Alexis Vega tras entrar de cambio por Jesús Angulo

    Liga MX
    ¡Lamentable! Aficionado al Toluca agrede a André-Pierre Gignac
    1 mins

    ¡Lamentable! Aficionado al Toluca agrede a André-Pierre Gignac

    Liga MX
    Final Toluca vs. Tigres: Gignac encara a Luis Enrique Santander antes del descanso
    1 mins

    Final Toluca vs. Tigres: Gignac encara a Luis Enrique Santander antes del descanso

    Liga MX
    Final Liga MX, hay polémica en el gol de Tigres, ¿había o no falta sobre Brunetta?
    1 mins

    Final Liga MX, hay polémica en el gol de Tigres, ¿había o no falta sobre Brunetta?

    Liga MX
    ¿Había o no falta en la jugada del gol? Se desata la polémica en el 1T
    1:21

    ¿Había o no falta en la jugada del gol? Se desata la polémica en el 1T

    Liga MX
    Final Liga MX: Toluca recibe infernal apoyo previo al juego vs. Tigres
    1 mins

    Final Liga MX: Toluca recibe infernal apoyo previo al juego vs. Tigres

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Toluca vs. Tigres, Gran Final del Apertura 2025 de Liga MX
    Liga MX

    Alexis Vega regresó a la cancha después de casi dos meses y, aunque se notaba que no estaba al 100 por ciento físicamente por la lesión que sufrió el pasado 26 de octubre, creó peligro con centros que estuvieron cerca de darle el triunfo a los Diablos Rojos en el tiempo regular.

    La Final del Apertura 2025 se extendió a tiempos extra y penales tras un juego cerrado en el que Guido Pizarro buscaba convertirse en el técnico más joven en ser campeón de Liga MX y unirse a la selecta lista de campeones como jugadores y entrenadores de un mismo club.

    La tanda de penales fue una locura con 24 cobros. Por parte de Tigres fallaron Nicolás Ibáñez, Joaquim y Nahuel Guzmán. Mientras que por Toluca erraron Federico Pereira, Juan Pablo Domínguez y Luis García.

    El penal definitivo lo cobró Alexis Vega con personalidad para darle a Toluca el bicampeonato de Liga MX en una de las Finales más emocionantes de los últimos tiempos.

    Video ¡La épica serie de penales completa del Toluca bicampeón!

    Los títulos de Toluca de Liga MX

    Los Diablos Rojos empataron a Chivas con 12 títulos en el segundo lugar de los equipos más ganadores de la Primera División de México, a cuatro del América.

    • Temporada 1966-67
    • Temporada 1967-68
    • Temporada 1974-75
    • Torneo Verano 1998
    • Torneo Verano 1999
    • Torneo Verano 2000
    • Torneo Apertura 2002
    • Torneo Apertura 2005
    • Torneo Apertura 2008
    • Torneo Bicentenario 2010
    • Torneo Clausura 2025
    • Torneo Apertura 2025
    PUBLICIDAD

    'Turco' Mohamed, entre los técnicos más ganadores de Liga MX

    Por su parte, Antonio Mohamed superó a Enrique Meza al ganar su quinta Liga MX y escaló al cuarto lugar de los entrenadores más ganadores del futbol mexicano.

    El 'Turco' Mohamed igualó a Javier de la Torre, Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich, y solo tiene por delante a Raúl Cárdenas, con seis títulos, y a Ricardo Ferretti y Nacho Trelles, con siete campeonatos.

    Mohamed ha sido campeón de Liga MX con Xolos (Apertura 2012), América (Apertura 2014), Monterrey (Apertura 2019) y con Toluca en un par de ocasiones (Clausura y Apertura 2025).

    Relacionados:
    Liga MXTolucaTigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX