    Liga MX

    El papá de Armando González nos revela el por qué Hormiga no fue a Europa

    El futbolista de Chivas tiene en mente dos cosas muy claras, sobresalir en el equipo y la Copa del Mundo.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¡Estas son las razones por las cuáles la 'Hormiga' González no salió a Europa!

    Chivas logró encontrar a su delantero, Armando ‘Hormiga’ González se consolidó en la Liga MX y logró un título de goleo, eso se reflejó en que los equipos europeos se fijaran en él.

    El padre del futbolista habló sobre la oferta que llegó desde el futbol de Rusia y el por qué la rechazaron para seguir en el Futbol Mexicano.

    “Sí, lo hemos platicado, el tiene que ir dándole, lo que ha hecho ha sido importante, es una carrera que recién empieza, porque ser campeón goleador no es fácil, es algo muy importante y también ser el 9 de Chivas conlleva muchas cosas y él ha mostrado esa madurez y esa responsabilidad”.

    “La semana pasada si mandaron que lo querían llevar, pagar la cláusula de recisión, lo platicamos y creemos y él decidió que no, que lo que él quiere es seguir mostrándose con Chivas, tratar de ganarse un lugar para la Copa del Mundo y después si se da tendrá que llegar”.

    Por otra parte, afirmó que si han estado acercándose en diferentes ocasiones a su representante para preguntar su situación contractual de Armando González sin revelar nombres de los clubes.

    “Empezaron a surgir, siempre llaman con su representante, cuestionan cuánto es su valor, cuánto gana, cuántos años le quedan de contrato y cuál es la cláusula de recisión, pero siempre es informaciones nada más”.

    Video ¿Hay nuevas ofertas de Europa por la Hormiga? Esto se sabe
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraArmando Gonzalez

