    Selección Mexicana: Los compromisos de México para el 2026

    El cuadro Tricolor tendrá un inició de año lleno de compromisos amistosos para encaminarse al Mundial de 2026.

    Erick Morales Baca
    Llega el 2026 y con él una serie de compromisos para la Selección Mexicana, mismos que comenzarán con partidos amistosos y, más tarde, se coronarán con su participación en la Copa del Mundo donde México es coanfitrión con Estados Unidos y Canadá.

    Serán tres los partidos de preparación con los que el Tricolor arrancará el año, dos de ellos de visitante en lugares hostiles, Panamá y Bolivia, a fin de exponer a los jugadores a ambientes adversos y lejos de la comodidad que normalmente les otorga jugar en Estados Unidos y el último de ellos, ante Islandia, como locales.

    Debido a que estos tres encuentros se jugarán fuera de Fecha FIFA, la Selección Mexicana solo podrá contar con jugador es de la liga local, por lo que el objetivo de Javier Aguirre será probar elementos de la Liga MX de cara a la justa mundialista.

    Más adelante, pero ahora sí en Fecha FIFA, la Selección Mexicana volverá a las canchas con dos amistosos más con dos rivales europeos, uno de ellos Portugal, que de la mano de Cristiano Ronaldo será el rival encargado de realizar la reinauguración del Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México, como se le conocerá durante el Mundial de 2026; además de Bélgica más adelante y fuera de casa.

    Además, los comandados por el 'Vasco' Aguirre tiene proyectados tres encuentros de preparación más durante mayo y junio, con rivales aún por confirmar, pero se especula que uno de ellos podría ser la Selección de Argentina de Lionel Messi.

    Una vez iniciado el Mundial 2026 a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá, el cuadro Tricolor, insertado en el Grupo A, deberá medirse con las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur, además de una tercera, por confirmar, que saldrá del ganador del Repechaje UEFA D (Dinamarca, República Checa, Macedonia del Norte o Irlanda).

    PARTIDOS AMISTOSOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA

    • 22 de enero: Panamá vs. México, Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panamá.
    • 25 de enero: Bolivia vs. México, Estadio Olímpico de Santa Cruz, Bolivia.
    • 25 de febrero: México vs. Islandia, Estadio Corregidora de Querétaro.
    • 28 de marzo: México vs. Portugal, Estadio Banorte, México.
    • 31 de marzo: México vs. Bélgica, Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.
    LA SELECCIÓN MEXICANA EN EL MUNDIAL DE 2026

    • 11 de junio: México vs. Sudáfrica, Estadio Ciudad de México.
    • 18 de junio: México vs. Corea del Sur, Estadio Guadalajara.
    • 24 de junio: México vs. Ganador del Repechaje UEFA D, Estadio Ciudad de México.
    México 2026, Mundial 2026, Corea del Sur 2026, Sudáfrica 2026

