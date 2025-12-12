    Futbol

    ¡Así se jugará la Concacaf Champions Cup 2026!

    El certamen más importante de la zona se pone en marcha el próximo 3 de febrero, con Tigres que visita al Forge.

    Por:
    Redacción
    Video Última hora: ¿Messi vs América? Así quedó el sorteo de Concacaf Champions Cup

    El balón rodará en la Concacaf Champions Cup 2026 a partir del 2026 con tres partidos. El 3 de febrero Forge tiene la visita de Tigres, el Club Deportivo Olimpia recibe al América y el San Diego FC enfrenta a Pumas de la UNAM.

    Al día siguiente Xelajú recibe a Monterrey y el actual campeón del certamen, Cruz Azul viaja a Vancouver.

    El martes 10 de febrero se llevarán los compromisos de vuelta destacando este día la visita del equipo del ‘Chuky’ Lozano a Ciudad Universitaria para jugar ante Pumas. Al día siguiente América recibe a Olimpia y el jueves Cruz Azul recibe a Vancouver también en CU.

    Te presentamos el calendario completo a continuación.

    Partidos de ida de la primera ronda
    *Hora del Este (hora local) y equipo local listado primero

    Martes, 3 de febrero de 2026
    19:00 (19:00) Forge FC vs. Tigres UANL – Hamilton Stadium, Hamilton, CAN
    21:00 (20:00) Club Olimpia Deportivo vs. Club América – Estadio Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON
    23:00 (20:00) San Diego FC vs. Pumas UNAM – Snapdragon Stadium, San Diego, USA

    Miércoles 4 de febrero de 2026
    20:00 (19:00) CSD Xelajú MC vs. CF Monterrey – Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA 22:00 (19:00)
    Vancouver FC vs. Cruz Azul – Estadio Willoughby, Langley, CAN

    Martes 17 de febrero de 2026
    20:00 (20:00) Atlético Ottawa vs.Nashville SC – Hamilton Stadium, Hamilton, CAN
    22:00 (21:00) Real CD España vs. Los Angeles FC – Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON

    Miércoles, 18 de febrero de 2026
    18:00 (19:00) Defence Force FC vs. Philadelphia Union – Estadio Hasely Crawford, Puerto España, TRI
    20:00 (21:00) O&M FC vs. FC Cincinnati – Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros, DOM
    22:00 (21:00) CS Cartaginés vs. Vancouver Whitecaps FC – Estadio Fello Meza, Cartago, CRC

    Jueves, 19 de febrero de 2026
    20:00 (20:00) Sporting San Miguelito vs. LA Galaxy – Estadio Universitario, Penonomé,

    Partidos de vuelta de la primera ronda
    PAN *Hora del Este (hora local) y equipo local listado primero
    Martes, 10 de febrero de 2026
    20:00 (19:00) Pumas UNAM vs. San Diego FC – Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, MEX
    22:00 (21:00) Tigres UANL vs. Forge FC – Estadio Universitario, Monterrey, MEX

    Miércoles 11 de febrero de 2026
    20:00 (19:00) Club América vs. Club Olimpia Deportivo – Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, MEX
    22:00 (21:00) CF Monterrey vs. CSD Xelajú MC – Estadio BBVA, Monterrey, MEX
    Jueves 12 de febrero de 2026
    20:00 (19:00) Cruz Azul vs. Vancouver FC – Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, MEX

    Martes 24 de febrero de 2026
    20:00 (19:00) Nashville SC vs. Atlético Ottawa – GEODIS Park, Nashville, USA
    22:00 (19:00) Los Ángeles FC vs. Real CD España – BMO Stadium, Los Ángeles, EE. UU.

    Miércoles, 25 de febrero de 2026
    19:00 (19:00) FC Cincinnati vs. O&M FC – TQL Stadium, Cincinnati, EE. UU 21:00 (18:00)
    Vancouver Whitecaps FC vs. CS Cartaginés – BC Place, Vancouver, CAN 23:00 (20:00)
    LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito – Dignity Health Sports Park, Carson, EE. UU.

    Jueves, 26 de febrero de 2026
    19:00 (19:00) Philadelphia Union vs. Defence Force FC – Subaru Park, Filadelfia, EE. UU.

    Partidos de ida de octavos de final
    *Hora del Este (hora local) y el equipo local aparece primero

    Martes, 10 de marzo de 2026
    Por confirmar (TBC) Ganador R1 Partido 8 vs. Ganador R1 Partido 7 Por confirmar
    (TBC) Ganador R1 Partido 4 vs. Ganador R1 Partido 3 Por confirmar
    (TBC) Ganador R1 Partido 5 vs. LD Alajuelense

    Miércoles, 11 de marzo de 2026
    Por confirmar (TBC) Ganador R1 Partido 6 vs. Inter Miami CF
    Por confirmar (TBC) Ganador R1 Partido 1 vs. Deportivo Toluca FC
    Por confirmar (TBC) Ganador R1 Partido 2 vs. Mount Pleasant FA

    Jueves, 12 de marzo de 2026
    Por confirmar (TBC) Ganador R1 Partido 10 vs. Ganador R1 Partido 9
    Por confirmar (TBC) Ganador R1 Partido 11 vs. Seattle Sounders FC

    Partidos de vuelta de octavos de final
    *Hora del Este (hora local) y equipo local listado primero

    Martes, 17 de marzo de 2026
    21:00 (19:00) LD Alajuelense vs. Ganador R1 Partido 5 – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC
    TBC (TBC) Ganador R1 Partido 3 vs. Ganador R1 Partido 4

    Miércoles, 18 de marzo de 2026
    19:00 (19:00) Inter Miami CF vs. Ganador R1 Partido 6 – Chase Stadium, Fort Lauderdale, EE. UU.
    TBC (TBC) Ganador R1 Partido 7 vs. Ganador R1 Partido 8
    23:00 (21:00) Deportivo Toluca FC vs. Ganador R1 Partido 1 – Estadio Nemesio Díez, Toluca, MEX
    23:00 (20:00) Seattle Sounders FC vs. Ganador R1 Partido 11 – TBC

    Jueves, 19 de marzo de 2026
    19:00 (18:00) Mount Pleasant FA vs. Ganador R1 Partido 2 – Estadio Nacional, Kingston, JAM
    TBC (TBC) Ganador R1 Partido 9 vs. Ganador R1 Partido 10

