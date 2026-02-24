    Liga MX

    Alexis Vega publica video que da pistas sobe su regreso con Toluca y Selección Mexicana

    Por:Fernando Vázquez
    Video El enigmático video que muestra la situación de Alexis Vega

    Alexis Vega, jugador de los Diablos Rojos del Toluca y de la Selección Mexicana, publicó un enigmático video en donde da pistas sobre un posible regreso a las canchas.

    Liga MX

    Por medio de sus redes sociales, Alexis Vega puso un video en donde se le ve en sus últimas etapas de rehabilitación, algo que ya es muy esperado para aficionados.

    El delantero presentó una lesión en las últimas semanas del torneo anterior, si bien pudo tener participación en la pasada Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

    Además, Alexis Vega está fuera de las canchas desde que a inicios de este año, se diera a conocer que fue sometido a una limpieza artroscópica en su rodilla.

    "Estamos listos", fue lo que escribió Alexis Vega junto con el referido video en sus redes sociales, lo que hace pensar que podría ver acción próximamente.

    Javier Rojas, reportero de TUDN, reveló en Insiders que Alexis Vega podría salir al menos a la banca en el partido contra Chivas de Guadalajara. En cuanto a la Selección Mexicana, no se descarta su presencia en la Fecha FIFA de marzo ante Portugal y Bélgica, aunque es algo que luce complicado de momento.

    Liga MX Toluca

