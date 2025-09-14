En el duelo más esperado del torneo, Chivas despertó en la parte complementaria y, con tantos del 'Piojo' Alvarado y la 'Hormiga' González, derrotó 2-1 al América, que descontó con gol de Zendejas, para llevarse el Clásico Nacional durante la Jornada 8 de la Liga MX.

Un Clásico que ofreció de todo, desde e ntrega de ambos conjuntos, emociones y goles, hasta polémicas y broncas entre los jugadores de ambas escuadras que terminaron solamente en advertencias arbitrales y tarjetas amarillas.

En la primera parte el América saltó a la cancha con un Allan Saint - Maximin lleno de energía que volvió loca a la zaga del Rebaño Sagrado, sin embargo, poco a poco lo apagaron, perdi{o movilidad y los rojiblancos comenzaron a evitar el peligro, a pesar del dominio azulcrema, por lo que se fueron al descanso empatados sin goles.

Pero para la segunda parte Álvaro Fidalgo, que había sido el motor de los locales, no saldría más a la cancha debido a un duro golpe en la rodilla que lo dejó lesionado, situación que provocó que América perdiera fuerza en el mediocampo y lo aprovecharan las Chivas para hacerse del balón.

Sería hasta los 63 minutos, cuando las Chivas mejor jugaban, cuando en un centro preciso de Erick Gutiérrez al área desde banda izquierda, apareció e l 'Piojo' Alvarado de frente al arco, la chocó y la mandó al fondo para el América 0-1 Chivas.

América buscó responder, sin embargo, a los 88', tras robar el balón casi a mediocampo, la 'Hormiga' González se encarriló solo, sacó el fogonazo desde los linderos del área y venció a Ángel Malagón para poner el 2-0 para las Chivas que silenciarían la grada del Azulcrema.

La bronca no se hizo esperar, al parecer, un festejo excesivo provocaría la reacción de los jugadores del América, liándose a empujones con los rivales, para que todo terminara en amarillas para Ledezma y el 'Chiquito' Sánchez.

Ya en tiempo de compensación, el grito de gol estalló en la tribuna cuando Alex Zendejas cobró un tiro libre y lo mandó al fondo de la portería para cerrar distancias y mantener vivas las esperanzas de una remontada.

Pero el tiempo, a pesar de los 17 minutos de compensación, ya no le alcanzó a los comandados por André Jardine, una victoria de Chivas que no solo los puso en mejor posición en la tabla, sino que le dio respiro a su técnico Gabriel Milito.