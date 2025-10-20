Acabó la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, que nos dejó al primer equipo que aseguró su presencia a la Liguilla del torneo.

El primero fue el campeón Toluca que derrotó 4-0 a Querétaro y aseguró al menos Play-In, de forma matemática y buscará el pase directo en esta fecha doble que viene, con la intención de revalidar el título y ser un nuevo bicampeón en la era de los torneos cortos.

PUBLICIDAD

Para la Jornada 14 del Apertura 2025, equipos como Cruz Azul, América, Monterrey y Tigres, que también aseguraron su boleto al Play-in, intentarán cerrar su pasaje directo a los Cuartos de Final, si se dan combinación de resultados.

¿Quiénes avanzan a la Liguilla y Play-In de la Liga MX?



Cabe recordar que son los 10 primeros equipos de la clasificación los que avanzan a la fase final, del 1 al 6 avanzan de forma directa a los Cuartos de Final, mientras que los clubes que acaben de la posición 7 a la 10 jugarán el Play-In.

El ganador del Play-In que será entre el 7 y el 8 avanzará a los Cuartos de Final, mientras que el perdedor se medirá al ganador del Play-In entre el 9 y el 10, quien gane ese tercer juego de Play-In avanzará a los Cuartos de Final para completar a los 8 equipos contendientes en la Liguilla del Apertura 2025.

Los primeros cuatro lugares de la competición jugarán como local el partido de vuelta de los Cuartos de Final.

Al momento, los equipos clasificados al momento de forma directa a los Cuartos de Final son:

Toluca (amarró Play-in)

Cruz Azul (amarró Play-in)

América (amarró Play-in)

Monterrey (amarró Play-in)

Tigres (amarró Play-in)

Pachuca

Los equipos que se encuentran en zona de Play-In de la Liga MX son los siguientes:

Tijuana

Chivas

Juárez

Pumas

PUBLICIDAD

Los equipos que al momento están eliminados son:

Atlético de San Luis

Santos

Atlas

León

Mazatlán

Querétaro

Necaxa

Puebla

¿Cómo queda la tabla de cociente de la Liga MX Clausura 2024?



Otra de las tablas a considerar para el final del próximo Clausura 2026 es el tema de los últimos tres lugares que deberán pagar una multa ante la ausencia de descenso.

Los deshonrosos lugares son ocupados en la actualidad por: