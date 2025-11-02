'Hormiga' González llega a 11 goles y da victoria a Chivas vs. Pachuca

Video Resumen | Chivas se enfila a la liguilla tras vencer a Pachuca en su casa

Armando ‘Hormiga’ González anotó su gol número 11 del Torneo Apertura 2025 para darle la victoria a Chivas en su visita a Pachuca (0-1) en la Jornada 16 de la Liga MX.

El Otaku del Gol se había perdido al menos tres oportunidades claras de gol, pero no se rindió y su recompensa llegó al minuto 71 cuando recibió el balón fuera del área, se dio media vuelta y sacó un zurdazo pegado al primer poste que sorprendió a Carlos Moreno.

La ‘Hormiga’ González llegó a 11 goles para empatar a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis) en el liderato de goleo a una jornada de que termine la fase regular del Apertura 2025.

Chivas terminó el partido con 10 jugadores con la expulsión de Luis Romo al minuto 73 por una entrada con los tachones por delante sobre Luis Quiñones.

El atacante colombiano de los Tuzos también había sido expulsado por un pisotón sobre el ‘Oso’ González en el primer tiempo (33’), pero el árbitro Adonai Escobedo cambió de decisión después de revisar la entrada en el VAR.

En un duelo directo por el sexto lugar de la tabla, que da el último boleto directo a Liguilla, el Rebaño de Gabriel Milito mantuvo la posición al llegar a 26 puntos.

Mientras que el Pachuca de Jaime Lozano se estancó en el octavo lugar con 22 unidades y tendrá que conformarse con disputar el Play-In en busca de calificar a los Cuartos de Final.