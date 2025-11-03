Video ¿Gracias a Chicharito? Milito destaca aporte de CH14 en goles de la Hormiga

Gabriel Milito se rindió ante Armando ‘Hormiga’ González tras haber llegado a 11 goles en el Torneo Apertura 2025 para darle el triunfo a Chivas en su visita a Pachuca (0-1).

Al término del duelo de la Jornada 16, que se jugó en el Estadio Hidalgo, Milito aseguró que la mentalidad de la ‘Hormiga’ González es lo que le hace diferente de otros delanteros.

“Celebro el gol de Hormiga, está pasando un momento, como goleador, de mucha contundencia. No solamente marcando goles, sino también teniendo opciones de gol.

“Había errado algunos goles que eventualmente no falla, pero tiene una gran mentalidad para seguir. Otros delanteros si fallan esos goles que él falló se vienen abajo”, señaló Milito.

Con el gol de la ‘Hormiga’ González, Chivas mantuvo la sexta posición, que da el último boleto directo a los Cuartos de Final, a una jornada de que concluya la fase regular.

“Eso lo quiero destacar porque nos dio el triunfo y además dio un gran partido no solamente por el gol, sino por todo el desarrollo de juego, en labores defensivas, en retener la pelota, en los desmarques, muy buen partido”, añadió el estratega argentino.

Milito destaca aporte de Chicharito en Chivas

Gabriel Milito también resaltó el profesionalismo y liderazgo de Javier Hernández en el vestidor del Rebaño pese a que solo ha disputado cuatro partidos en el Apertura 2025.

“Javier está teniendo pocos minutos por diferentes motivos, pero sin duda que es una referencia para el grupo, es nuestro capitán más allá de no jugar tanto. Es un profesional intachable, una persona muy importante dentro del grupo, un líder, qué mejor para mí que tener de referente a Javier”, externó.

Sobre la influencia de Chicharito en los goles de la ‘Hormiga’ González, Milito comentó: “En esa posición seguro que le va a explicar muchas más cosas y mejores de las que le puedo ofrecer yo. Para mí es un aporte muy importante. Hay jugadores que aportan jugando y otros como Javier, que no está jugando tanto, que aportan mucho sin jugar”.

La ‘Hormiga’ González buscará proclamarse campeón de goleo de la Liga MX el próximo fin de semana cuando Chivas reciba a Monterrey en el Estadio Akron.