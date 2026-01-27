    Liga MX

    Atlético de Madrid le quitará a Monterrey varios millones por la venta de Berterame

    Si se cierra la salida del delantero al Inter Miami, el club español se quedará con el 30 por ciento del traspaso.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Los millones que se quedará Atlético de Madrid con la venta de Berterame

    Atlético de Madrid será el ‘ganón’ si Monterrey concreta la venta de Germán Berterame al Inter Miami en las próximas horas al ya estar muy avanzadas las negociaciones.

    Y es que Paco Arredondo reporta para TUDN que el club colchonero aún tiene el 30 por ciento de la carta del delantero de la Selección Mexicana, el 70 por ciento restante le pertenece a Rayados.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Los millones que se quedará Atlético de Madrid con la venta de Berterame
    1:15

    Los millones que se quedará Atlético de Madrid con la venta de Berterame

    Liga MX
    Germán Berterame regresó de Selección Mexicana y habló sobre dejar la Liga MX
    1 mins

    Germán Berterame regresó de Selección Mexicana y habló sobre dejar la Liga MX

    Liga MX
    Luis Olivas es baja de Chivas para ser nuevo refuerzo del Atlante
    1 mins

    Luis Olivas es baja de Chivas para ser nuevo refuerzo del Atlante

    Liga MX
    Israel Reyes reaparece y lanza mensaje sobre su lesión
    1 mins

    Israel Reyes reaparece y lanza mensaje sobre su lesión

    Liga MX
    Cruz Azul avanza en la salida de Jorge Sánchez a Europa
    1 mins

    Cruz Azul avanza en la salida de Jorge Sánchez a Europa

    Liga MX
    Liga MX: Así se juega y puedes ver la Jornada 4 de Clausura 2026
    3 mins

    Liga MX: Así se juega y puedes ver la Jornada 4 de Clausura 2026

    Liga MX
    Ya hay arreglo entre Cruz Azul y Houston Dynamo por Mateusz Bogusz
    1 mins

    Ya hay arreglo entre Cruz Azul y Houston Dynamo por Mateusz Bogusz

    Liga MX
    'Chicharito' Hernández 'encuentra' el balón que voló vs. Cruz Azul
    1 mins

    'Chicharito' Hernández 'encuentra' el balón que voló vs. Cruz Azul

    Liga MX
    Concierto obliga al América cambiar su hora de juego vs. Necaxa
    1 mins

    Concierto obliga al América cambiar su hora de juego vs. Necaxa

    Liga MX
    Los jugadores que busca Monterrey para suplir a Berterame; destaca uno de Liga MX
    1 mins

    Los jugadores que busca Monterrey para suplir a Berterame; destaca uno de Liga MX

    Liga MX

    Atlético de Madrid compró a Berterame en aproximadamente un millón de dólares y lo mantuvo cedido en San Luis; cuando fue vendido a Monterrey en el verano del 2022 la operación se cerró en cerca de seis millones de dólares.

    Inter Miami pagará la cláusula de rescisión de Berterame que es de 15 millones de dólares, el 30 por ciento de ese monto lo cobrará Atlético, que serán cinco millones.

    De esta manera, el equipo español habrá hecho un negocio redondo con el delantero del Tri, pues en total, con la primera venta a Rayados y la segunda venta al Inter Miami, habrá recibido 11 millones de dólares.

    Por su parte, Monterrey se quedará con 10 millones del traspaso de Berterame y, tomando en cuenta los seis millones que invirtió en 2022, tendrá una ganancia de cuatro millones en casi cuatro años.

    Germán Berterame, de 27 años, registró 68 goles y 15 asistencias en 153 apariciones con Rayados que ya busca su reemplazo con opciones en la Liga MX, Brasil y MLS.

    “Bien, la verdad que ahora estuve muy focalizado en la selección, recién hoy llego, así que ahora a disfrutar a la familia y analizaremos todo, esta semana”, mencionó Berterame sobre su posible salida al Inter Miami en su regreso a Monterrey tras jugar los amistosos de México ante Panamá y Bolivia.

    Video Los millones que se quedará Atlético de Madrid con la venta de Berterame
    Relacionados:
    Liga MXMonterreyAtlético de MadridInter Miami CFGermán Berterame

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Par de ideotas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Es por su bien
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX