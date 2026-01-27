Liga MX Atlético de Madrid le quitará a Monterrey varios millones por la venta de Berterame Si se cierra la salida del delantero al Inter Miami, el club español se quedará con el 30 por ciento del traspaso.

Video Los millones que se quedará Atlético de Madrid con la venta de Berterame

Atlético de Madrid será el ‘ganón’ si Monterrey concreta la venta de Germán Berterame al Inter Miami en las próximas horas al ya estar muy avanzadas las negociaciones.

Y es que Paco Arredondo reporta para TUDN que el club colchonero aún tiene el 30 por ciento de la carta del delantero de la Selección Mexicana, el 70 por ciento restante le pertenece a Rayados.

Atlético de Madrid compró a Berterame en aproximadamente un millón de dólares y lo mantuvo cedido en San Luis; cuando fue vendido a Monterrey en el verano del 2022 la operación se cerró en cerca de seis millones de dólares.

Inter Miami pagará la cláusula de rescisión de Berterame que es de 15 millones de dólares, el 30 por ciento de ese monto lo cobrará Atlético, que serán cinco millones.

De esta manera, el equipo español habrá hecho un negocio redondo con el delantero del Tri, pues en total, con la primera venta a Rayados y la segunda venta al Inter Miami, habrá recibido 11 millones de dólares.

Por su parte, Monterrey se quedará con 10 millones del traspaso de Berterame y, tomando en cuenta los seis millones que invirtió en 2022, tendrá una ganancia de cuatro millones en casi cuatro años.

Germán Berterame, de 27 años, registró 68 goles y 15 asistencias en 153 apariciones con Rayados que ya busca su reemplazo con opciones en la Liga MX, Brasil y MLS.

“Bien, la verdad que ahora estuve muy focalizado en la selección, recién hoy llego, así que ahora a disfrutar a la familia y analizaremos todo, esta semana”, mencionó Berterame sobre su posible salida al Inter Miami en su regreso a Monterrey tras jugar los amistosos de México ante Panamá y Bolivia.