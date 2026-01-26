Liga MX Germán Berterame regresó de Selección Mexicana y habló sobre dejar la Liga MX El todavía delantero de Rayados de Monterrey también habló sobre los juegos ante Panamá y Bolivia.

Video Berterame al Inter Miami: Esto es lo que falta para su salida

A su llegada, el todavía delantero de Rayados fue cuestionado sobre su inminente salida del conjunto regiomontano para el Inter Miami de la MLS, pero no quiso hablar al respecto.

“Siempre me deja una buena impresión, siempre trato de dar lo mejor en la Selección, así que muy contento. Para mí y para todos los que llegamos a la selección tenemos esa ilusión (de jugar un Mundial) así enfocarnos para eso”.

“Bien, la verdad que ahora estuve muy focalizado en la selección, recién hoy llego, así que ahora a disfrutar a la familia y analizaremos todo, esta semana”.

Ante la baja que sufriría el cuadro de Domenéc Torrent, la directiva de Rayados ya visualiza las posibles opciones para cubrir ese puesto en la ofensiva rayada.

El siguiente partido de Monterrey será en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, lo harán como locales cuando enfrenten a Xolos de Tijuana, juego en el que buscarán su tercer triunfo del torneo.