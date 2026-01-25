    Liga MX

    Los jugadores que busca Monterrey para suplir a Berterame; destaca uno de Liga MX

    El cuadro regiomontano tiene en su lista a grandes nombres para cubrir la baja del atacante del Tri.

    Por:
    Raúl Martínez
    Ante la inminente salida de Germán Berterame del Monterrey, el conjunto regiomontano ya tiene en la mira al sustituto del atacante de la S elección Mexicana donde destaca un jugador de la Liga MX.

    De acuerdo con información de Diego Medina, reportero de TUDN, en el número uno de la lista de Rayados y el futbolista que lleva la delantera, es el atacante del Atlas Uroš Đurđević.

    El atacante montenegrino cumpliría con todo lo que busca el cuadro de Monterrey, ya que es un futbolista que ha destacado en la Liga MX donde suma 20 anotaciones desde su llegada con los Zorros.

    El segundo nombre es la lista se encuentra el ex jugador de River Plate, Rafael Santos Borré, sin embargo, quería descartado por su alto salario y el interés de otros equipos como el de Cruz Azul.

    Y la tercera opción para cubrir la salida de Germán Berterame es el brasileño Rafael Navarro de Colorado Rapids, aunque el atacante es del agrado de la directiva y cuerpo técnico se tienen algunas dudas de que no se adapte como Brandon Vázquez que llegó de la MLS.

    Esta semana será clave para Monterrey ya que el 4 de febrero cierra el mercado de fichajes en el futbol mexicano.

