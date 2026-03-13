Liga MX Puebla vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 11 a disputarse en el Cuauhtémoc

Video Liga MX: Fechas y horarios de partidos de Jornada 11 del Clausura 2026

Este viernes 13 de marzo el Estadio Cuauhtémoc será el escenario del enfrentamiento entre Puebla y Necaxa, correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Puebla ocupa la décima posición en la tabla con 11 puntos acumulados y saldo de tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Sin embargo, el equipo llega a este partido tras una derrota en su último encuentro, lo que podría influir en su desempeño.

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Por su parte, Necaxa se encuentra en la decimosexta posición con nueve puntos, también con tres victorias, pero sin empates y a cambio con siete derrotas. Los Rayos llegan a este duelo tras una derrota en su más reciente partido, lo que añade presión a su situación en la clasificación.

Ambos equipos comparten un número similar de victorias, pero la diferencia en puntos refleja una ligera ventaja para Puebla.

Este encuentro se presenta como una oportunidad crucial para ambos conjuntos, que buscan mejorar su posición en la tabla. Para los aficionados que desean seguir este partido, es importante conocer cómo y dónde se televisa el encuentro.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUEBLA VS. NECAXA DE LA JORNADA 11

Puebla llega al partido con la moral baja tras caer ante Pachuca, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa.

Por su parte, Necaxa también se presenta en un momento complicado, tras sucumbir ante Pumas, lo que aumenta la urgencia de sumar puntos para salir de la crisis.

Cuándo es el Puebla vs. Necaxa : el juego es este viernes 13 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc.

: el juego es este viernes 13 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc. A qué hora es el Puebla vs. Necaxa : el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Puebla vs. Necaxa: el partido estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.