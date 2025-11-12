Americanista lleva mensaje de apoyo a Kevin Mier tras fractura de tibia

La fractura de tibia con la que fue diagnosticado Kevin Mier tras una dura entrada de Adalberto Carrasquilla en la última jornada del torneo regular de la Liga MX Apertura 2025 ha generado expectativa acerca de una posible sanción para el panameño y el tiempo de recuperación del portero colombiano.

Incluso, Cruz Azul tiene contemplado meter una queja e inhabilitar al defensor centroamericano de Pumas por la gravedad de la lesión que ocasionó sobre su guardameta, que estará varios meses fuera de las canchas por lo que se perderá la Liguilla así como la oportunidad e mostrarse con su selección rumbo al Mundial 2026.

Kevin Mier sólo se había perdido un partido y ahora se perderá la Liguilla del Apertura 2025 por lo que será el guardameta mexicano Andrés Gudiño el encargado de resguardar la portería de Cruz Azul en la contienda por el título del futbol mexicano.

KEVIN MIER Y UNA MUESTRA DE APOYO PECULIAR

En redes sociales se viralizó el mensaje de un pequeño aficionado que llevó una pancarta a La Noria, donde concentra y entrena La Máquina, para alentar al guardameta colombiano y en la que se leyó una frase motivacional que le permita seguir adelante en esta nueva lucha.

Llamó la atención que este pequeño seguidor dijera que no es aficionado del conjunto celeste y mostró la playera del América debajo de la sudadera que portaba en la grabación, lo que dejó en claro que la animadversión entre equipos sólo queda en la cancha de manera deportiva.