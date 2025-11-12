    Liguilla Liga MX

    Americanista lleva mensaje de apoyo a Kevin Mier tras fractura de tibia

    Un pequeño aficionado del América dejó atrás la rivalidad entre su equipo y Cruz Azul y llevó un mensaje de aliento al portero colombiano.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Aficionado del América lleva mensaje de apoyo a Kevin Mier

    La fractura de tibia con la que fue diagnosticado Kevin Mier tras una dura entrada de Adalberto Carrasquilla en la última jornada del torneo regular de la Liga MX Apertura 2025 ha generado expectativa acerca de una posible sanción para el panameño y el tiempo de recuperación del portero colombiano.

    Incluso, Cruz Azul tiene contemplado meter una queja e inhabilitar al defensor centroamericano de Pumas por la gravedad de la lesión que ocasionó sobre su guardameta, que estará varios meses fuera de las canchas por lo que se perderá la Liguilla así como la oportunidad e mostrarse con su selección rumbo al Mundial 2026.

    PUBLICIDAD

    Kevin Mier sólo se había perdido un partido y ahora se perderá la Liguilla del Apertura 2025 por lo que será el guardameta mexicano Andrés Gudiño el encargado de resguardar la portería de Cruz Azul en la contienda por el título del futbol mexicano.

    KEVIN MIER Y UNA MUESTRA DE APOYO PECULIAR

    En redes sociales se viralizó el mensaje de un pequeño aficionado que llevó una pancarta a La Noria, donde concentra y entrena La Máquina, para alentar al guardameta colombiano y en la que se leyó una frase motivacional que le permita seguir adelante en esta nueva lucha.

    Llamó la atención que este pequeño seguidor dijera que no es aficionado del conjunto celeste y mostró la playera del América debajo de la sudadera que portaba en la grabación, lo que dejó en claro que la animadversión entre equipos sólo queda en la cancha de manera deportiva.

    Cruz Azul se medirá a Chivas de Guadalajara en la Liguilla por los Cuartos de Final, los cuales se jugarán entre el 26 y 30 de noviembre próximos, toda vez que se completen lo duelos de Play-In.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    René Higuita recuerda con cariño al Veracruz

    René Higuita recuerda con cariño al Veracruz

    1 min
    Esta es la razón de la salida de James Rodríguez, en voz del presidente de León

    Esta es la razón de la salida de James Rodríguez, en voz del presidente de León

    1 min
    ¿'Chofis' López se burla de Jaime Lozano por su salida de Pachuca?

    ¿'Chofis' López se burla de Jaime Lozano por su salida de Pachuca?

    1 min
    ¿Por qué apodan Hormiga a Armando González, campeón de goleo con Chivas?

    ¿Por qué apodan Hormiga a Armando González, campeón de goleo con Chivas?

    1 min
    Cruz Azul busca castigo para el árbitro Fernando Hernández por actuación ante Pumas

    Cruz Azul busca castigo para el árbitro Fernando Hernández por actuación ante Pumas

    Relacionados:
    Liguilla Liga MXCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX