    Adalberto Carrasquilla postergó su celebración con Pumas tras remontar y derrotar a Cruz Azul (2-3) en Puebla para pedirle perdón a Kevin Mier por lesionarlo.

    Al término del partido de la Jornada 17, en el que La Máquina perdió el liderato de la Liga MX, Carrasquilla le mandó un mensaje al portero colombiano tras hacerle una fuerte entrada que lo obligó a salir de cambio al final del primer tiempo.

    “Quiero pedirle una disculpa a Kevin porque sé que mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada”, declaró el futbolista panameño en entrevista con TUDN.

    “Creo que al final el árbitro tomó una decisión porque sabe que no fui con mala intención y él al final me queda pegando. A pesar de la jugada, quiero pedirle una disculpa porque sé que es un jugador de selección, no fue mi intención. En esa parte me voy muy triste porque no sé que tiene y me gustaría disculparme frente a él”, añadió Carrasquilla.

    Kevin Mier podría perderse la Liguilla con Cruz Azul

    Adrián Esparza reportó para TUDN que Kevin Mier se someterá a exámenes médicos en las próximas horas para descartar una fractura de tibia en la pierna derecha.

    En caso de que se confirme la fractura, el guardameta colombiano se quedaría fuera de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 que comenzará el próximo 26 de noviembre.

    El Cruz Azul vs. Pumas en el Estadio Cuauhtémoc trajo otra lesión: la de JJ Macías que todo apunta a que volvió a sufrir una nueva lesión de ligamentos en su rodilla izquierda.

    Video Imágenes exclusivas: Así quedó la pierna de Mier tras entrada de Carrasquilla

